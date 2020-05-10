منى المري: «البيان» خاضت معركة القيادة والريادة بكفاءة

المصدر: دبي – مرفت عبد الحميد

أكدت منى غانم المري المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، أن «البيان» خاضت معركة القيادة والريادة بكفاءة عالية في ظل ظروف متغيرة صعبة وشاقة.

وقالت بمناسبة مرور أربعين عاماً على صدور الصحيفة، إن «البيان» صحيفة وطنية بالدرجة الأولى، دعمت كل الجهود الخيّرة الرامية إلى البناء والتطوير وإنشاء الدولة الحديثة.

وأضافت، إن «البيان» عبّرت بصدق عن هموم المجتمع، وتطلعاته نحو المستقبل، مشيدة بمسيرتها المشرفة نحو التميز والإبداع منذ صدورها وحتى الآن، معتبرة أن هذا الاحتفال بعد أربعة عقود من النجاح في مجال الصحافة المكتوبة يعد احتفالاً بإعلام الإمارات، وما وصل إليه من مستوى متقدم.

وقالت المري، إن الصحيفة تشكل مثالاً مشرفاً للإعلام الإماراتي المسؤول والمتزن، ونموذجاً حضارياً مضيئاً للإعلام الرقمي، كما اضطلعت بدور مشهود في شتى القضايا الوطنية والملفات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وسواها، ولها أيادٍ بيضاء على مختلف القضايا المجتمعية لإيصال صوت أبناء الوطن والأهالي في كل بقعة من بقاع الإمارات إلى المسؤولين وصناع القرار.

وأضافت، إن «البيان» منذ صدورها استطاعت أن تكون في مقدمة الصفوف في مجال الإعلام المقروء، ليس على المستوى المحلي، بل على المستويين الخليجي والعربي، وتلمست قضايا الوطن والمواطن بكل شفافية، كما سلطت الضوء على مختلف القضايا العربية، وكانت المتنفس للقارئ الراغب في الاطلاع على قضاياه من دون مواربة، وتناولتها بشكل يلامس فكر القارئ الذي تابعها منذ صدورها، ولم تنسَ التركيز على الأحداث العالمية، بشكل يثري ثقافة القارئ، ويزيد من ذخيرته الفكرية.

وشددت على أن «البيان» تعتبر بحق رائدة الصحافة المحلية ومن الصحف العربية الملتزمة، واليوم نهنئ أنفسنا وجميع العاملين في الصحيفة بالذكرى الـ 40 لصدورها، وقد استطاعت أن تسهم في ترسيخ دعائم صحافتنا المحلية والوطنية، ونأمل من القائمين على الصحيفة مواصلة هذا الإبداع والتميز.

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