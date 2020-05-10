نهيان بن مبارك: « » سجل لنهضة الإمارات الحضارية

أبو ظبي ـ البيان

تقدّم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، بالتهنئة القلبية إلى قراء صحيفة «البيان»، وإلى القائمين عليها، وإلى الكُتاب والمحررين فيها، بمناسبة مرور أربعين عاماً على تأسيسها.

وحيّا ما تمثله هذه الصحيفة الرائدة، من مؤسسة وطنية مخلصة، تقدم المعلومات الصحيحة، والتقارير الموثوقة، والآراء الرصينة حول كافة القضايا التي تهم الوطن والمواطن، وتوفر بذلك تغطية شاملة ومتميزة لكافة جوانب الحياة في المجتمع والعالم.

وقال: «إنني أعبر، ومعي بكل تأكيد كافة قراء هذه الصحيفة الوطنية المهمة، عن اعتزازي بما تتسم به الصحيفة، من التزام كامل بالمعايير المهنية الراقية على مستوى العالم، بل وما حققته منذ أن تأسست، من موقع مرموق، في الصحافة العربية، بشكل عام».

وأضاف: «إنني أذكر بكل تقدير، قراءتي للعدد الأول من هذه الصحيفة منذ أربعين عاماً، وأقدر كذلك، كيف أن «البيان» في مسيرتها، كانت دائماً ولاتزال سجلاً مهماً عن كافة جوانب المسيرة الناجحة لدولتنا العزيزة، ونموذجاً مرموقاً لوسيلة الإعلام الملتزمة والمسؤولة، في عصر مليء بالتطورات والتحديات، إنني أعتز كذلك بحرص الصحيفة على مواكبة كافة التطورات التقنية والممارسات الناجحة، في عالم الصحافة والإعلام، لها في ذلك، رسالة ثابتة لا تتغير، ودور قيادي مهم، في خدمة القارئ.

ولاء

وتابع قائلاً: «أنتهز هذه المناسبة، كي أشير أيضاً، إلى أن صحيفة «البيان»، كانت دائماً ولاتزال، حريصة كل الحرص على تعميق مبادئ الولاء والانتماء لدولة الإمارات، وتحقيق المشاركة الواسعة، لجميع أبنائها وبناتها، بل وإتاحة الفرصة أمامنا جميعاً للتعبير عن اعتزازنا وفخرنا بدولتنا العزيزة، وبما تحققه من مكتسبات في كافة المجالات».

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نموذج للتميز في نقل صورة الواقع بمهنية وإحساس وطني عالٍ بالمسؤولية

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