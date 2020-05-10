القرقاوي: الإعلام الوطني شريك في مسيرة التنمية وصناعة المستقبل

دبي ـ البيان

أكد معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، أن الإعلام الوطني شريك فاعل وإيجابي في صناعة مستقبل دولة الإمارات، وصاحب بصمة مؤثرة ودور يشهد له في دعم توجهات القيادة لتسريع الإنجاز وتحقيق المستهدفات الوطنية وصولاً بالدولة إلى الريادة العالمية في مختلف المجالات.

وقال في تصريح بمناسبة الذكرى الأربعين لصدور «البيان»، إن ما قدمه الإعلام الوطني من دعم لعمل الحكومة ومبادراتها، ومتابعته الإيجابية لمشاريعها وبرامجها، يؤكد أهمية دوره وموقعه المتقدم في مسيرة التنمية والتطوير، مشيراً إلى أن «البيان» تمثل نموذجاً للتميز في نقل صورة الواقع بمهنية وإحساس وطني عالٍ بالمسؤولية، ما مكنها من أن تكسب ثقة الناس ومتابعتهم.

وتوجه بالتحية والتهنئة لإدارة مؤسسة دبي للإعلام وفريق عمل «البيان»، متمنياً لهم دوام التطور والنجاح في خدمة الوطن والمجتمع.

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