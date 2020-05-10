سلطان بن أحمد: نموذج للإعلام المسؤول

المصدر: الشارقة - البيان

أكد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام، أن «البيان» جسدت نموذجاً متميزاً للإعلام الصادق والمسؤول، خلال رحلة عطائها التي استمرت 40 عاماً، وأنها عكست المهنية الإعلامية، لتسطر إلى جانب شقيقاتها من الصحف الأخرى، تاريخاً مشرفاً للصحافة الإماراتية. وأضاف، عندما نتحدث عن 4 عقود من العمل والعطاء، فنحن نختزل حكاية وطن، تروي إنجازاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فتاريخ الصحف مرتبط بأوطانها، وتشكل الذاكرة المكتوبة للأوطان، لتحمل بأوراقها تفاصيله وتاريخه، وتسطر بأقلامها تطوراته وطموحاته وملامح مستقبله.

وتابع أننا ندرك جميعاً أهمية الإعلام الهادف والمساند للقضايا الوطنية، ليشكل رديفاً للتنمية ومعززاً للبناء، ومن أولوياته، الحفاظ على الهوية الوطنية، ولطالما اتسمت صحيفة «البيان» بقدرتها على تلبية الاستحقاقات الوطنية، وممارسة واجباتها ومسؤولياتها بجدارة، وفق قيم العمل الإعلامي، والأهداف الإعلامية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وثمّن عالياً جهود الصحيفة، والخبرات النوعية لفريق العاملين بها، ما عزز أداءها بمهنية عالية، انعكست على تحقيق العديد من الإنجازات التي تكلل بها المشهد الإعلامي في الدولة، ودعم حضورها المتميز على خريطة الإعلام العالمي.

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