أحمد بن سعيد: «البيان» فخر في مسيرة التنمية وثّقت مراحل تطور الإمارات

المصدر: دبي ـ لؤي عبدالله

هنأ سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، مؤسسة دبي للإعلام بشكل عام وصحيفة «البيان» بشكل خاص، بمناسبة الذكرى السنوية الأربعين على تأسيسها. وأكد فخره واعتزازه بدور «البيان» في مسيرة التنمية والمساهمة في توثيق مراحل التطور الذي شهدته الإمارات في المجالات كافة في ظل القيادة الرشيدة، وأعرب عن أمله في أن تتواصل مسيرة عطاء الصحيفة العامرة بالنجاحات. وأشاد بالتطور الذي تشهده الصحيفة وانتشارها واهتمامها الدائم بقضايا الوطن والمواطن وبكافة القضايا الاقتصادية، بما فيها قطاع الطيران من خلال الملحق الاقتصادي الذي واكب نهضة القطاع خطوة بخطوة.

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