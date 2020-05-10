مروان المعلا: «البيان » مصدر فخر لنا

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

قدم الشيخ مروان بن راشد المعلا رئيس نادي الإمارات موتروبلكس التهنئة إلى أسرة «البيان» بمناسبة الذكرى الأربعين على تأسيس الصحيفة، وقال إن «البيان» تعد مصدر فخر لكل إماراتي وعربي لما تميزت به خلال مشوارها الطويل من نهج قويم في التعامل الإعلامي مع كافة المواضيع.

وقال إن «البيان» من الإصدارات التي نفخر بها لما لها من تأثير إيجابي على الحياة العامة. وهنأ الشيخ مروان المعلا جميع العاملين في المؤسسة متمنياً لـ«البيان» دوام النجاح والاستمرار على هذا التطور.

وأشاد بدور الصحيفة في خدمة رياضة الإمارات على امتداد 4 عقود في زمن لم يكن الإعلام المرئي في متناول الجميع، وقبل بزوغ شمس وسائل التواصل الإجتماعي، حيث كانت الصحف المصدر الاساسي للقارئ في الحصول على الخبر الرياضي.

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