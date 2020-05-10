أحمد الكمالي: أسهمت في نشر الثقافة الرياضية

المصدر: (دبي - إيهاب زهدي)

أشاد المستشار أحمد الكمالي رئيس اللجنة التنفيذية لألعاب القوى بدول مجلس التعاون الخليجي، بالدور الذي لعبته «البيان» على مدار 40 عاماً، في تطوير المنظومة الرياضية بالدولة، وإدماج أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين بالحركة الرياضية.

وقال: «البيان»، طوال مسيرتها، حريصة على نشر الثقافة الرياضية بين أفراد المجتمع، ونجحت في خلق توعية الرياضة كنشاط يومي، وليس مجرد رفاهية، بل هي ضرورة للتطوير وللمحافظة على صحة المجتمع، وبما يصب في جهود الدولة لتطوير كافة القطاعات.

وأضاف: كما لعب «البيان الرياضي»، دوراً مهماً في خطط تطوير ألعاب القوى الإماراتية سواء على الصعيد المحلي أو الخارجي، ودائماً ما كان يساند الألعاب المعروفة بـ«الشهيدة»، ويبذل جهده دائماً لخلق قاعدة جماهيرية جيدة، رغم الصعوبات والمعاناة التي تعاني منها تلك الألعاب.

وختم المستشار أحمد الكمالي، مهنئاً البيان بمرور 40 عاماً من عمر الصحيفة: أتمنى لـ«البيان» ولكافة العاملين فيها، المزيد من التقدم والتطوير بما يصب في مصلحة الدولة، وأشكرهم على جهدهم طوال السنوات الماضية.

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