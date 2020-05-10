إسماعيل القرقاوي: «البيان» في المركز الأول عربياً

المصدر: (دبي-ياسر قاسم )

عبّر اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة، عن فخره واعتزازه بمتابعة المسيرة الطويلة لصحيفة البيان خلال 40 عاماً، مشيراً إلى أنها تُعدّ من أبرز الصحف ليس فقط على مستوى الدولة، بل على مستوى الوطن العربي الكبير.

وقال القرقاوي إن «البيان» منبر إعلامي مميز معروف بالمصداقية وقوة الطرح وتسليط الضوء على كافة القضايا الوطنية والعربية، وكل ما يهم أبناء الإمارات والمقيمين من الأصدقاء والأشقاء.

وقال إن «البيان» استطاعت خلال فترة قصيرة تحقيق نقلة نوعية وقفزة كبيرة في مجال الصحافة الإلكترونية، وتوجت هذه النقلة بتربعها على المركز الأول عربياً على شبكة الإنترنت.

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