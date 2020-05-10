صلاح تهلك: عنوان التميّز والتغطية المختلفة

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

هنأ صلاح تهلك نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الخدمات المؤسسية في سوق دبي الحرة، مدير بطولة سوق دبي الحرة للتنس، صحيفة «البيان» بمناسبة احتفالها بعيد ميلاها الـ40، مثمناً التعاون المستمر بينها وبين مؤسسة سوق دبي الحرة منذ سنوات، وقال: أهنئ «البيان» بعيد ميلادها الـ40، شكراً لـ«البيان» على كل ما قدمته طيلة 4 عقود وأتمنى لها المزيد من الـتألق، «البيان» مصداقية في نقل الخبر وتغطية ميدانية متميزة في المجالات كافة. نحن في سوق دبي الحرة نعتبر «البيان» شريكاً دائماً لنا، نحظى بدعم إعلامي كبير من «البيان الاقتصادي» من خلال تغطية كافة أنشطتنا الاقتصادية وكذلك نحظى بتغطية استثنائية للفعاليات الرياضية التي نرعاها وننظمها مثل بطولة سوق دبي الحرة للتنس.

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