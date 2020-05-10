15 جائزة عالمية تحصدها البيان

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

حصد «البيان الرياضي» على مدار تاريخه العديد من الجوائز المتنوعة، تقديراً لجهوده ودوره في تطوير المنظومة الرياضة في الدولة، ولأداء الدور الفعال في تعريف وتثقيف القارئ بنوعية وأهمية الرياضة في حياة الأفراد وتنمية المجتمع على أرض دولة الإمارات، وتنوعت جوائز «البيان الرياضي» وصولاً إلى 15 جائزة عالمية في فن ملاحق الغرافيك في عام واحد.

ونال «البيان الرياضي»، جائزة الصحافة العربية ثلاث مرات، وهي أرفع وأهم جائزة في عالم الصحافة العربية في كل مجالاتها، كما توج بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، في دورتها الثالثة عام 2012.

ريادة عالمية

وأكد «البيان الرياضي» كذلك ريادته من خلال الجوائز، التي حصل عليها في فروع الصحافة المختلفة سواء الكتابة أو التصوير أو الغرافيك، حتى وصل إجمالي الجوائز العالمية للملاحق الخاصة بالمناسبات الرياضية بأسلوب الغرافيك في أمريكا وأوروبا وآسيا، إلى 15 جائزة، بالإضافة إلى العديد من جوائز أفضل تغطية للعديد من المسابقات والبطولات على مدى هذه السنوات، ومنها جائزة «وان ايفرا ديزاين اواردز»، التي أقيمت في تايلاند، إذ حصل ملحق الفورمولا 1 بعنوان «الإثارة في بني ياس»، والصادر في 14 نوفمبر 2010، على المركز الثاني على العالم، والميدالية الفضية في معلومات الغرافيك.

وحصل «البيان الرياضي»، على 9 جوائز منوعة في جائزة «سوسيتي فور نيوز ديزاين» في مدينة نيويورك الأمريكية، إذ نال ملحق الفورمولا 1 «الإثارة في بني ياس»، الميدالية الفضية في معلومات الغرافيك، وهو المركز نفسه الذي حصل عليه ملحق كأس العالم لكرة القدم، والصادر في 10 يونيو 2010، بعنوان «مونديال النجوم»، واكتسحت الملاحق المتخصصة، التي أصدرها «البيان الرياضي» المراكز الأولى لجائزة «اكسلنت اورادز»، بعدما فاز ملحق كأس آسيا لكرة القدم، والصادر في 6 يناير 2011، بـ3 جوائز، وهو العدد نفسه من الجوائز التي نالها ملحق كأس العالم لكرة القدم، علاوة على جائزة الفورمولا 1.

سجل حافل

وللزميل محمد الجوكر، سجل حافل أيضاً بالجوائز، التي حصل عليها طوال مسيرته مع «البيان الرياضي»، ومنها الوسام الأولمبي البرونزي من اللجنة الأولمبية الوطنية عام 1988، وجائزة أفضل كاتب صحفي على مستوى الدولة لعامين متتاليين، بحسب استفتاء إذاعة الفجيرة في 2009 و2010، وثاني أفضل كاتب رياضي عبر «منتدى كورة» في 17 يونيو 2010، وثالث أفضل كاتب في استفتاء موقع «كورة» على مستوى الصحافة الرياضية بالدولة في يوليو 2011، وعلى المستوى العربي، نال وسام الاتحاد العربي للصحافة الرياضية في عيد الإعلاميين العرب الرابع بالمغرب في 23 ديسمبر 2010، والترشح كونه أفضل كاتب رياضي من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 1996.

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