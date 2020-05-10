4 إعلاميات يكسرن القاعدة

لسنوات طوال، ظلت القاعدة غير المكتوبة أو المنصوصة، أن العمل الصحفي في الصحافة الرياضية مقصوراً على الرجال، ولم تظهر في منطقة الخليج أي استثناءات لهذا الأمر، الذي صار قاعدة دارجة، ولكن إذا جرت العادة في الوسط الإعلامي الرياضي على تولي الرجال مهمة هذا العمل، إلا أن القسم الرياضي في «البيان» كسر هذه القاعدة في منطقة الخليج. وعملت ضمن كوادر القسم الرياضي في «البيان» 4 من الزميلات منذ البدايات في الثمانينيات، حيث كانت تعمل سناء عز الدين مترجمة من الفرنسية إلى العربية قبل هجرتها إلى أستراليا، وتعاونت الدكتورة هيام عبدالحميد مديرة إدارة التطوير والمتابعة في فترة المجموعة العربية والزميلة عائشة عثمان التي انتقلت إلى قسم آخر والزميلة عايدة السواد.

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