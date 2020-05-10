إعلامي وسياسي بريطاني: منارة علمية

المصدر: (لندن - عمر بشير)

بارك كايد عمر غياضة السكرتير في حزب العمال البريطاني والكاتب والمحلل السياسي لـ «البيان» مرور 40 عاماً على تأسيسها، مؤكداً أن قرار التأسيس أثبتت الأيام أنه قرار صائب جداً بعد التميز والنجاح الكبيرين الذي حققته الصحيفة.غياضة أضاف أنهم في حزب العمال وبريطانيا يتابعون صحيفة البيان الغنية بموضوعاتها ولدورها في فهم الأمور والأحداث في العالم العربي والعالم أجمع.

وأكد أن صحيفة البيان كواحدة من أوائل الصحف الورقية في العالم العربي، نجحت بمواضيعها ومقالاتها ورؤيتها في إثراء الثقافة والإنارة العلمية، كما ساعدت في تعميم الحداثة، موجهاً الشكر والاحترام والتقدير للمؤسسين والعاملين في صحيفة البيان بسبب ما قدموه ويقدمونه من عمل وعلم ونشر للمعلومات التي تساعد الجميع على التطور والاستفادة متمنيا لهم المزيد من التقدم والمزيد من النجاح والازدهار.

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