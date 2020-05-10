ميقاتي: تجسّد مسيرة رائدة تواكب نهضة الدولة

المصدر: بيروت- وفاء عواد

خصّ رئيس الحكومة اللبنانيّة الأسبق نجيب ميقاتي «البيان» بالتهنئة في عيدها الأربعين، مشيراً إلى أنّ نجاحها ليس مدعاة استغراب على الإطلاق، لكونها «واحدة من قائمة طويلة من الرؤى والنجاحات المحقّقة، بتوجيه مباشر وعناية من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، معبراً عن اعتزازه بما يمثله سموه من «مروءة وريادة وشجاعة ونظرة رؤيويّة وتطويريّة متقدّمة في كلّ المجالات».

وفي شهادة له، بها وعبرها، قال الرئيس ميقاتي: تطوي «البيان» عامها الأربعين بـ«ثبات وعزم على المضيّ قدماً في مسيرة إعلاميّة رائدة، تواكب نهضة دولة الإمارات»، مؤكّداً «أنّها نجحت في ترجمة هذا الهدف الأساسي، وحدّدت لنفسها موقعاً متقدّماً في تظهير صناعة القرار وتسويقه وتعميمه»، وهي «تستمرّ في النضال لكسْب تحدّي الاستمرار».

وعلى الصعيد الإعلامي، لفت ميقاتي إلى أنّ «البيان» استطاعت الجمع بين النجاح والاستمرارية، في زمن يشهد وهْن الكثير من كبريات الصحف في العالم العربي ودول الغرب، وقاربت كلّ الاهتمامات عبر ملاحق تطال مختلف شرائح المجتمع، وتقارب الملفّات الاقتصادية والاجتماعية والرياضيّة والثقافيّة، إضافة إلى حضور لافت على مواقع التواصل الاجتماعي.

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