برلماني مصري: منصة وطنية ذات تأثير

المصدر: (القاهرة - محمد خالد )

ثمّن أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري، النائب البرلماني طارق الخولي، الدور الذي تقوم به «البيان»، ووصفها بأنها منصة وطنية ذات دور مؤثر في العالم العربي.

وهنأ الخولي «البيان» وكل القائمين عليها والعاملين بها، بمناسبة مرور 40 عاماً على انطلاقة الصحيفة، مشيراً إلى أن «البيان تعد منصة وطنية ليست للحبيبة الإمارات العربية المتحدة فحسب، بل للوطن العربي ككل».

وأضاف: «على مدار 40 سنة عملت الصحيفة على الدفاع عن الحقوق العربية، وعلى دعم وحدة وسلامة الدول العربية». ولفت إلى أن «(البيان) هي منصة وطنية عربية لها دور مؤثر وكبير على مدار الـ40 سنة السابقة، ولها تاريخ أيضاً وأرشيف مشرف في العمل الصحافي، وكذلك في العمل الوطني في دعم الدول العربية وفي دعم كل الأشقاء». وقال، إن الصحيفة لها دور عظيم في دعم العلاقات المصرية الإماراتية، التي هي دائماً وأبداً في أرقى وأعظم مكانة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز