إعلامي روسي: نافذة معلوماتية

المصدر: (موسكو - فهيم الصوراني )

يقول الإعلامي والخبير في العلاقات العربية - الروسية أندريه أونتكيوف إن صحيفة «البيان» قدمت تجربة لافتة وناجحة في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المؤسسات الإعلامية عبر توفير صفحاتها لعرض آراء وتحليلات الخبراء والمحللين السياسيين والكتاب الروس والأجانب على حد سواء.

وفي رسالة مصورة قدم فيها التهاني لإدارتها وفريق العمل فيها وقرائها بمناسبة الذكرى الأربعين لتأسيسها، أشار الخبير الروسي إلى أن «البيان» تعد نافذة مهمة، وفرت للخبراء والصحافيين الروس فرصة لإبداء وجهات النظر في مختلف الملفات التي تهم القارئ العربي، بما فيها القراءات والتحليلات للسياسة الخارجية الروسية، والعلاقات الروسية - العربية، والروسية - الإماراتية. وأضاف أونتكيوف إن «البيان» تحظى باهتمام ومتابعة من وسائل الإعلام الروسية، وتعد واحداً من أهم المصادر الإعلامية الأجنبية في روسيا، وتتم ترجمة موادها بشكل دوري إلى اللغة الروسية.

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