مدير تحرير «النهار» اللبنانية: تجديد دائم

المصدر: (بيروت - وفاء عواد)

من لبنان إلى الإمارات، وجّه مدير تحرير صحيفة النهار اللبنانيّة والمشرف على مركز النهار للتدريب والبحوث غسّان حجّار تحيّة أخويّة، خاصّاً البيان بتحيّة استثنائيّة في عيدها الـ40.

وفي تصريح للبيان، استذكر حجّار بعضاً من ماضي البيان وحاضرها، بقوله: منذ بداية وعينا الصحافي، تعرّفنا على صحيفة البيان، وتابعنا الورش التي عقدتها في إطار التجديد الدائم، ومن أجل استمرار شبابها، شكلاً ومضموناً، إضافة إلى تأسيسها مركزها للأبحاث والدراسات، مضيفاً: نتابع اليوم موقعها المتطوّر والمحدّث جدّاً.

وفي عيدها الـ40، خصّ حجّار البيان بالتهنئة، قائلاً: نتمنّى لصحيفة البيان النجاح والاستمرار، لأنّنا اليوم في عالم مليء بالتحدّي، وقطاع الإعلام يواجه كلّ التحديات من أجل الاستمرار، وذلك من أجل أن ننهض مجدّداً بهذا القطاع، يداً واحدة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز