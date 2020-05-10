في كل عام يقدّم «البيان الرياضي» ومن خلال محصلته السنوية، العديد من الموضوعات والتحقيقات وفتح الملفات التي يكون لها تأثير كبير وفعال وذات صدى على المستويين الصحفي والرياضي، وهي عادة لم تنقطع حيث ينتهي العام دائما بمحصلة صحفية مبهرة.ونجح «البيان الرياضي» في إثراء الوسط الرياضي بمجموعة من الأفكار والآراء التي أسهمت في إحداث تغييرات واسعة على الوسط الرياضي

وكان لها تأثير ايجابي في اتخاذ العديد من القرارات المصيرية المهمة، وتنوعت الفنون بين التقارير الإخبارية والتحقيقات المبنية على قضايا مثيرة للرأي العام، وأحيانا تصنع تحيقات البيان توجهات الرأي العام.

الاستبيانات والبحوث

الاستبيانات هي مقياس لتوجهات الرأي العام ورغبات الجماهير، ولذلك قدّم «البيان الرياضي» أوسع وأشمل استبيان لنجوم كرة القدم في دوري المحترفين بعد أول موسم في عصر الاحتراف، ودرج القسم الرياضي بعد ذلك على إعداد الاستبيانات والبحوث التي من شأنها تسهم في بلورة الأفكار للوصول لنتائج إيجابية.

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