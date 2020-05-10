أحمد العامري: أغنت المشهد الثقافي

أوضح أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، أن «البيان» شكّلت، منذ تأسيسها، إضافة نوعية إلى المشهد الثقافي المحلي والعربي، وأيضاً المشهد الصحفي والإعلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويشهد تاريخها على الكثير من الجهود النوعية التي أثرت معها معارف الناس، ومثلت موئلاً وواحة للكتّاب والمبدعين الذين استقطبتهم، خاصة بفضل الملاحق والصفحات المتخصصة التي تمثل اليوم أرشيفاً كبيراً لمسيرة الدولة الثقافية.

وأضاف العامري: نبارك لأسرة «البيان» في مناسبة احتفالها بعامها الأربعين، ونتمنى لها مزيداً من الريادة والتقدم، وكلنا أمل أن تظل واحدة من أعمدة الصحافة المحلية، التي كانت ولا تزال شريكة مؤسسات الدولة الرسمية والخاصة في تحقيق مشروع الإمارات الحضاري الكبير على كافة المستويات.

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