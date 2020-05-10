عبد العزيز المسلم: خلقت حراكاً نوعياً

هنأ د.عبدالعزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث، «البيان» في عيدها، وقال: في الذكرى السنوية الأربعين لتأسيس «البيان» لا بد من الإشادة بهذه الصحيفة المتميزة، التي خلقت حراكاً جميلاً، إذ لا ننسى دورها في إغناء الحركة الفنية والثقافية بشكل نوعي.

وهناك صفحات مميزة ابتكرتها «البيان»، سواء في الشعر الشعبي أو في الحركة الثقافية بشكل عام، أثرت معارف الناس وطورت خبراتهم. وتابع: أتذكر بأنني نشرت في «البيان» أول قصيدة لي في صحيفة إماراتية، قصيدة بالشعر النبطي في صفحة «الشعر الشعبي».

أيضاً كانت لي زاوية فيها، كتبتها فيها طوال فترة محددة. واللقاءات التي تنشر فيها عن الحركة الثقافية أو اللقاءات الشخصية كانت غاية في التميز، وهي أيضاً، من الصحف الأولى التي بدأت بالنشر الإلكتروني، والأولى إماراتياً التي أدخلت الرسم في التحقيقات الصحفية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز