هالة بدري: إبداع وأخلاقيات

المصدر: (دبي-البيان )

وجهت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، التهنئة لـ«البيان» بمناسبة الذكرى الأربعين لتأسيسها، متمنية لها دوام التقدم والإبداع، ومشيدةً بتمسك «البيان» بأخلاقيات العمل الصحافي ونشر الحقيقة وبتوثيق مراحل ازدهار دولة الإمارات لحظة بلحظة.

وخاطبت بدري إدارة "البيان" والعاملين فيها : «نبارك لـ«البيان» بأربعة عقود من التميز والإبداع في العمل الصحفي. إنه لتاريخ حافل بالعطاء اللامحدود، تمسّكتم على مداره بأنبل أخلاقيات القلم الصحفي من الصدقية والشفافية في ما تغطونه، وتميزتم بشغف لا ينضب لإبراز الصورة البهية لدولة الإمارات الحديثة ومتابعة تطورها بأدق تفاصيله، مع إصرار دائم على الاحتفاء بالموروث المحلي العريق والقيم والثقافة الإماراتية الأصيلة. قدّمتم منصة ثمينة للتنوير والمعرفة، وواكبتم تطورات العصر، فقدّمتم نموذجاً رائعاً للمهنية والمنهجية الناجحة للإعلام والصحافة. فهنيئاً لكم هذا التاريخ الذي هو حقاً مدعاة للفخر».

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