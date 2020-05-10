أحمد المنصوري : رؤية خلّاقة

المصدر: (دبي-وفاء السويدي)

قال أحمد سعيد المنصوري المدير التنفيذي لقطاع الإذاعة والتلفزيون في مؤسسة دبي للإعلام: «4 عقود من الصحافة الراقية».. هي العبارة الأولى التي تخطر في بال القارئ المتابع لمسيرة صحيفة «البيان» التي شكلت منذ انطلاقتها، رافداً مهماً لمسيرة الإعلام الإماراتي، وحفرت في ذاكرة الجميع صورة إيجابية واقعية عن المجتمع الذي تنتمي إليه، ونحن نحتفي معاً بمرور 40 عاماً على انطلاقتها في عالم الصحافة العربية، لا بد أن نتوقف أولاً عند الدور الكبير الذي قامت به هذه الصحيفة الرائدة، في مجال تسليط الضوء على ما حققته دولة الإمارات العربية المتحدة على امتداد العقود الماضية من نجاحات لفتت أنظار العالم أجمع، وكانت شاهداً على مجموعة التحولات الاجتماعية والإنسانية التي رافقت نهضة الإمارات في كافة المجالات، في الوقت الذي نجحت في تقديم رؤية جديدة ومنتج إعلامي راق ينقل نبض الشارع الإماراتي، ويعكس شغف دبي وقدرتها على ابتكار الأفكار وابتداع الأحلام التي تحقق يوماً بعد يوم.

وتابع المنصوري: كما استطاعت «البيان» من خلال خطها التحريري المواكب لروح العصر والمتماشي مع رؤية مؤسسة دبي للإعلام، تقديم مواد صحفية متنوعة تلامس اهتمامات أهل الإمارات والمقيمين على أرضها، وتعكس محتوى مبدعاً وهادفاً يتكامل مع ما يتم تقديمه عبر شاشات تلفزيون دبي بقنواته المتعددة من مواد تلفزيونية وإذاعية ورقمية تعكس على الدوام روح دبي بما تحمله من أصالة وتجديد وقدرة على الابتكار وإبهار الجميع، فكانت وما زالت المواكبة لكل النجاحات والقادرة على رفد الجمهور بالأخبار والتقارير الصحفية والتحاليل الموضوعية التي تعكس مدى المصداقية والاحترافية التي تتمتع بها، والتي شكلت هويتها الإعلامية على الدوام.

وأضاف المنصوري : على مدار أعوام انطلاقتها الأولى، لم تتوقف «البيان»، وهي تستكمل مسيرتها الرائدة في عالم الصحافة الورقية، عن مواكبة آخر التطورات والمستجدات المتسارعة على صعيد الشكل والمضمون، وصولاً إلى عالم الإعلام الرقمي الذي فرض نفسه كواقع جديد يجب التعامل معه ومجاراته بواقعية، حيث حجزت لها مكاناً متميزاً في هذا الفضاء المتنامي محافظة على مصداقيتها وحرصها على تحري الدقة وتقصي الحقائق من دون أن تقع في مطب البحث عن السبق الصحفي الزائف، لتحافظ بذلك على جمهورها وقارئها الوفي الذي رافق شعارها الدائم على امتداد العالم العربي، ولتحقق المراكز الأولى من بين أكثر الصحف العربية حضوراً على شبكات التواصل الاجتماعي.

واستطرد: في هذه الاحتفالية الخاصة والمناسبة العزيزة على قلوب صحفيي الإمارات والعالم العربي، لا بد أن نتوجه بالشكر لجميع الزملاء الصحفيين والعاملين في أقسامها المتعددة، وإلى الرعيل الأول من الصحفيين والفنيين الذين أسسوا لمسيرة «البيان» الرائدة وحافظوا على خطها التحريري، وإلى كل من ساهم في استمراريتها وتألقها لتبقى رائدة الصحف الإماراتية والمنبر الصحفي الذي يعتمد عليه كمصر أساسي ورئيسي لأخبار دبي والإمارات.

واختتم المنصوري حديثه في المناسبة: تحية صادقة لكل من تعاقب على إدارة هذه الصحيفة الرائدة التي رافقت لحظات حياتنا وساهمت في التأريخ لسجل نجاحاتنا في هذا البلد الطيب الذي ينعم فيه الجميع بالأمن والأمان والاستقرار لما منحه الله لنا من قيادة رشيدة وقادة عظام استطاعوا أن يقدموا لنا المثال الحقيقي عن أمة تحمل ماضياً مشرفاً عريقاً، وتتطلع إلى حاضر ومستقبل يحمل الكثير من الأمل والتميز والقدرة على الاستمرارية والنماء.

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