عبدالله بن دلموك: ثقافة ووعي

المصدر: (دبي-البيان)

قال عبدالله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، إن «البيان» سطرت ووسمت كتاب رحلتها طوال أربعين عاماً، بالتميز والرؤية الواضحة.

وأضاف: الشفافية المطلقة في نقل الصورة والخبر من داخل الدولة وخارجها، ميزة مهمة تحسب لـ«البيان» التي خطّت بحبر الحقيقة أوراقها، ووهبت طي صفحاتها لبناء المجتمع.. وقد بقيت تنشر الوعي حول مواضيع شتى معززة الهوية الوطنية، وهي لا تفتأ تسهم، يومياً، برفع ثقافة ووعي الفرد، وتبقى قريبة من المجتمع، كما نقلت صوت العالم بكل شفافية، وحملت على عاتقها مسؤولياتها الإعلامية الجمّة.

إن «البيان» صرح إعلامي نوعي. وقد كانت ولا زالت شريكتنا في حفظ تراثنا الوطني، ونتمنى لها ولإدارتها ولجميع العالملين فيها، الخير والتميز الدائم.

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