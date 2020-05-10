عنوان للإبداع والريادة والأمانة

المصدر: دبي ـ غسان خروب

أكد مديرون ومسؤولون عاملون في القطاعات الإعلامية والأدبية دور «البيان» الريادي في مسيرة التنمية، وقدموا التهاني بمناسبة الذكرى الأربعين لتأسيسها، وتمنوا لها دوام التقدم والإبداع.. مؤكدين أنها عنوان للإبداع والأمانة والمصداقية، وثمّنوا تجربة «البيان» ودورها الريادي في توثيق مسيرة التنمية المجتمعية والثقافية والاقتصادية في دولة الإمارات.. موضحين أنها تبقى منارة فكرية وطنية خلاقة ومرآة لتميز دبي وثرائها.

مذكرات

«عندما يرتبط اسم صحيفة بمدينة، تصبح لسان حالها، وتتماهى شخصيتها فيها»، بهذا التعبير، آثر ماجد السويدي، مدير عام مدينة دبي للإعلام، أن يبدأ حديثه عن «البيان»، قائلاً: «إذا كانت الصحافة في أحد تعريفاتها «تاريخ العالم في يوم»، فإن صحيفة «البيان» كانت ولا تزال تدل على تاريخ دبي، وهي تمثل مذكراتها اليومية على مدار 40 عاماً». وتابع: «البيان» صحيفة شابة سباقة دوماً إلى كل جديد، ومدرسة إعلامية خرجت أجيالاً من الصحافيين والإعلاميين.

مواكبة

في حين، أكد جمال الشريف، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في سلطة دبي للتطوير ورئيس مجلس إدارة لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي، أن «البيان» كانت ولا تزال رائدة في المشهد الإعلامي المحلي.

وقال: منذ صغرنا ونحن نتابع صحيفة «البيان»، التي عودتنا على المصداقية واتباع المهنية العالية في العمل الصحافي، مؤكداً أن رحلة «البيان» على مدار 40 عاماً، كانت مكللة بالنجاح.

وقال: نعتز كثيراً بـ «البيان»، التي عودتنا دائماً أن تكون سباقة إلى كل ما هو جديد، وقد أثبتت ريادتها مرات عديدة على مستوى التحول الرقمي، الأمر الذي يشير إلى قدرتها على مواءمة التحولات التي يشهدها المشهد الإعلامي العالمي.

وتابع الشريف: لقد استطاعت «البيان» خلال السنوات الماضية أن تواكب مسيرة الإمارات ودبي، وأن تبرزها عبر كافة منصاتها الرقمية ومطبوعاتها الورقية، وهو ما ساهم في توثيق مسيرة الإنجازات التي حققتها دبي والإمارات طوال العقود الماضية. وتمنى الشريف لـ«البيان» مزيداً من التقدم.

واحة

قالت خديجة البستكي، المديرة التنفيذية لحي دبي للتصميم: «البيان» هي أحد أعمدة قطاع الإعلام في دولة الإمارات، والشريك الإعلامي الأبرز في مسيرة تطور ونجاح دبي، حيث وثقت صفحاتها الورقية والإلكترونية أبرز الأحداث والإنجازات، ونتمنى لـ«البيان» والعاملين فيها دوام الازدهار والتقدم.

وأضافت حققت «البيان» الصدارة فيما يخص الثقافة والفنون، ورصدت مسيرة تطور هذه القطاعات كجزء من التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدولة، ووثقت عدسات مصوريها أجمل المناسبات والفعاليات، وكانت الوسيلة الأبرز للوصول للجمهور بقطاعات التصميم والفنون والثقافة.

وتابعت: أود أن أشير أيضاً إلى دور «البيان» في مسيرة تمكين المرأة في دولة الإمارات، حيث سلطت الضوء على إبداعاتها وإسهاماتها.

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