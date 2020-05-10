«البيان الاقتصادي» مجتمع الأعمال: بانوراما شاملة

المصدر: دبي - القسم الاقتصادي

ساهمت «البيان» منذ صدور العدد الأول في العاشر من مايو 1980، في صياغة الوعي الاقتصادي، وسجلت عبر 4 عقود فصول التطور والرؤى التنموية لدبي والإمارات.

وواكب «البيان الاقتصادي» نهضة وتطور الإمارات، وعكس على صفحاته المتنوعة، كافة الأفكار والرؤى لرواد الأعمال ومجتمع المستثمرين، ليصبح الأقرب دائماً إلى رجال الأعمال، لما يتضمنه من معالجات ومعلومات وأفكار وتحليلات ورؤى مستقبلية، ليكون بمثابة بانوراما شاملة لكافة الأحداث والفعاليات المحلية والإقليمية والعالمية.

وقال مستثمرون ورجال أعمال: إن «البيان الاقتصادي» تميّز بإنتاج إعلامي متخصّص ورشيق شكلاً ومضموناً، وأظهر حرفية عالمية ومهنية عالية في تناول التحليلات وإبراز الإنجازات والتحديات، ما سهل على أرض الواقع في الترويج لدبي كمركز عالمي للأعمال.

في السطور التالية تقدم قيادات في القطاع الخاص وممثلون عن مجتمع الأعمال شهادات في الأداء المهني للملحق الاقتصادي ويرصدون أسباب وجوانب نجاح الملحق منذ صدوره، وطموحاتهم لدور الملحق في عصر الإعلام الرقمي وعالم الاقتصاد المتغير في كل لحظة.

حكاية وطن

قال رجل الأعمال الدكتور أحمد سيف بالحصا رئيس مجموعة بالحصا القابضة رئيس جمعية المقاولين بالدولة، إن تاريخ الصحف يرتبط بتاريخ أوطانها، وهكذا كانت ولا تزال «البيان» حكاية الوطن سياسياً واجتماعياً واقتصادياً، في الماضي والحاضر والمستقبل، مخلصة في سعيها لبناء الإنسان بوضع اليد على مكامن الخلل لإصلاحه، وعلى مكامن القوة لزيادتها، مؤكداً ريادة «البيان» في التصدي للقضايا الاقتصادية بالمعلومة الدقيقة وبالرصد والتحليل.

نجاح ونمو

وقال جمال عبدالله لوتاه، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إمداد»: «يسعدني باسمي وباسم مجموعة «إمداد» أن أتقدّم بخالص التهاني والتبريكات لـ«البيان» وأسرتها من الصحافيين والمبدعين الذين يبذلون الكثير من الجهود لتوصيل المعلومة بمصداقية وشفافية للجمهور، ما يجعلها واحدة من أهم الصحف الرائدة على مستوى الدولة والمنطقة وخير مثال للصحافة الوطنية والعربية.

ويسرني أن أتوجه بالشكر والتقدير على كل ما قدّمته الصحيفة لنا ولجميع المؤسسات والهيئات في الدولة ومساهماتهم البنّاءة في إبراز جهودنا وإنجازاتنا بأكمل وجه».

مسؤولية والتزام

وقال أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» إن أقل ما يمكن أن يقال بحق «البيان» في عيدها الأغر، أنها مؤسسة إعلامية كان ولا يزال عماد خطابها المسؤولية والالتزام والحقيقة، ونقل الأخبار بمصداقية ومهنية.

موضحاً أنها تجاوزت نقل الأخبار إلى صناعتها لاسيما في كل المجالات وتحديداً في المجال الاقتصادي، مستمدة قوتها من نهج محكم، وشغف فيلق إعلامي يتمحور همه الأول في أن تكون «البيان» فاتنة في الشكل وذكية وعميقة في المضمون.

المرجع الأصح والأصدق

وتقدم العضو المنتدب لشركة إعمار العقارية أحمد المطروشي، بالتهنئة والتقدير لكل العاملين في «البيان» مؤكداً أنها الصرح الصحفي الرائع التي تعد منبراً إعلامياً كبيراً ومؤثراً في كل المجالات بعدما أضحت المرجع الأصح والأصدق لكل الأخبار عموماً والاقتصادية على وجه الخصوص، فهي لا تقوم فقط بنقل الأخبار بل تقدم الكثير عبر صفحاتها المختلفة والمنوعة بما يخدم القراء وهي بهذا تعبر من نقطة البحث عن قارئ إلى نقطة التواصل مع الناس.

إغناء المشهد

الصحافيوبارك رجل الأعمال علي بن حيدر رئيس مجلس إدارة العروبة للمقاولات، تأسيس «البيان» وتمنى لكل العاملين فيها مزيداً من التألق والإشعاع والمساهمة في إغناء المشهد الصحافي، من خلال القراءات المتميزة والتحليلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مؤكداً على أن الجريدة ساهمت بشكل كبير بالنهوض بالمستوى الفكري والتحليلي لمختلف المجالات وبالأخص في المجال الاقتصادي.

إسهامات مميزة

وقال الدكتور أحمد بن علي، نائب أول الرئيس للاتصال المؤسسي في مجموعة الإمارات للاتصالات «اتصالات»، إن «البيان» نجحت على مدار 40 عاماً في تسجيل إسهامات مميزة والمنافسة في الحقل الإعلامي، بفضل العمل بروح الفريق الواحد، ما أهلها لإنتاج رسالة إعلامية تتميز بمضمون جيد يخاطب أبناء المجتمع.

وتوقع بن علي أن تواصل «البيان» مسيرتها من دون توقف لتقديم مزيد من المبادرات والخدمات، التي تعزز شعارها «القارئ دائماً»، مع القيام بدورها التنويري الذي تضطلع به وجهودها في عكس مكانة الإمارات إقليمياً وعالمياً.

توفير المعلومات

وقال عبد الفتاح شرف، مدير عام المجموعة والرئيس التنفيذي لبنك «اتش اس بي سي» في الإمارات: «لعبت «البيان» ولا تزال مع بقية وسائل الإعلام المحلية دوراً أساسياً في توفير المعلومات والحقائق للمجتمع بما في ذلك المساهمة في نقل آخر الأخبار والتطورات الاقتصادية والمالية المحلية والإقليمية للقارئ، ولا شك فيه أن الصحيفة تعتبر من بين الصحف العربية المهمة التي تساهم بقوة في نهضة وصياغة المشهد الإعلامي في الدولة والمنطقة.

قريبة من القلوب

وقال راشد علي الأنصاري الرئيس التنفيذي للأنصاري للصرافة: إن «البيان» قريبة على قلوبنا منذ أيام الشباب. وتفرّدت بكونها صرحاً إعلامياً مميزاً ومرجعاً ذات مصداقية للأخبار الموثوقة والتحاليل والدراسات والتقارير الدقيقة خصوصاً في القطاع المالي، ونتمنى لجميع فريق العمل والتحرير في الصحيفة التوفيق والنجاح».

صياغة الوعي الاقتصادي

وبارك نجيب الشامسي، المستشار الاقتصادي ومدير عام المسار للدراسات الاقتصادية والنشر، لـ«البيان» بعيدها الأربعين، مؤكداً أنه عبر عقود أربعة لم تكن «البيان» مؤسسة صحفية فحسب وإنما هي مؤسسة فكرية واقتصادية وثقافية واجتماعية وسياسية، وعلى مستوى الملحق الاقتصادي فقد ساهمت الصحيفة في صياغة الوعي الاقتصادي بالإمارات وشخصت عبر تحقيقاتها التحديات الاقتصادية الإقليمية منها والدولية وقدمت آراءً وأفكاراً ساهمت في تحديد المعالجات وبلورة الرؤى التنموية للدولة، ومن خلال الندوات الصحفية التي استقطبت لها أهل الفكر والرأي والاختصاص في الشأن الاقتصادي كانت تسهم بدورها في طرح الأفكار وبلورة الرؤى وطرح الحلول الناجعة في سبيل دعم مسيرة التنمية الشاملة بالدولة وخاصة الاقتصادية منها.

الملحق الاقتصادي الأول

وقال رجل الأعمال محمد سعيد النعيمي، إن «البيان» منذ صدورها، تميزت بالاهتمام بالجانب الاقتصادي وتنمية كافة القطاعات ونجحت في متابعة الأحداث المحلية والاقتصادية ونقل الأخبار بمصداقية وساهمت في تنوير الرأي العام وحازت على إعجاب الجميع نتيجة لجهود القائمين في الصحيفة وتميزهم بالمصداقية.

وأشار إلى أن الملحق الاقتصادي تميز بمتابعة حثيثة للتطورات الاقتصادية، كما تميز الجانب الاقتصادي بالاهتمام بنقل كافة أخبار الإمارات وما يحدث فيها على صعيد التنمية الصناعية والاقتصادية وأصبح الملحق الاقتصادي الأول لدى رجال الأعمال بما يحتويه من معلومات دقيقة للأنشطة الاقتصادية.

دليل رجال الأعمال

وأكد ناصر الظفري المدير التنفيذي لقطاع الاتصال ودعم الأعضاء في غرفة تجارة وصناعة عجمان أن «البيان»، كانت وما زالت منبراً إعلامياً رائداً ساهم وواكب التنمية الشاملة لدولة الإمارات.

وقال: «لم نعهد من «البيان» إلا صدق الكلمة والأمانة في الطرح البناء بحرفية ساهمت في الارتقاء بمختلف القطاعات، ومرور السنوات لم يزدها إلى تألقاً وتفرداً، كما أن مواكبتها آليات التطور الإعلامي التكنولوجي والرقمي عزز من تلبيتها لتطلعات قرائها».

رؤية طموحة

وقال إسماعيل إبراهيم، المدير العام لفندق «رامادا» داون تاون أبوظبي، أن «البيان» على مدار السنوات الأخيرة عمدت على مواكبة التطورات في عالم الإعلام والصحافة وهو ما ظهر جلياً من خلال الدمج بين الورقي والرقمي برؤية طموحة تستند إلى الماضي العريق للصحيفة وتستشرف آفاق المستقبل في الصحافة الرقمية.

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