خديجة اليوسف: نفخر بثقة القراء والمتابعين

وجّهت خديجة اليوسف مدير إدارة التسويق في قطاع النشر، الشكر والتقدير، إلى جميع القراء والمتابعين لصحيفة «البيان»، معبرة عن فخرها وفخر فريق العمل في الصحيفة، بالثقة التي يحظون بها منهم، وقالت: بمناسبة الذكرى الأربعين لتأسيس «البيان»، أقف لأستذكر لحظات نجاح وإنجازات الصحيفة، كأحد أعضاء فريق العمل فيها، بكل فخر، وأستذكر مشاهد ولقطات المثابرة والإنجاز والتنافس لتقديم الأفضل دائماً، من خلال جلسات العصف الذهني، والتقديم على المسابقات المرموقة، والمشاركة في أهم الأحداث والفعاليات، كل ذلك معاً، وبروح الفريق الواحد، لأجل القارئ، ولأجل صحيفتنا «البيان»، وأنتهز الفرصة بهذه المناسبة الغالية، وأوجّه شكري وتقديري إلى كل القراء والمتابعين الأعزاء، الذين يضعون كل ثقتهم في صحيفتهم، لتظل في مقامها دوماً وأبداً.

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