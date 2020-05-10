فاطمة مطر: العمل يصنع إنجازات فارقة

استعادت فاطمة مطر مدير الموارد البشرية في قطاع النشر، الذكريات الجميلة في سنوات الطفولة، حين كان يغمرها الشغف والشوق بانتظار وصول صحيفة «البيان»، والاطلاع على محتواها، وقالت: «بمناسبة الذكرى الأربعين لتأسيس صحيفة «البيان»، أستذكر لحظات الشغف، ونحن ننتظر وصول الصحيفة، عندما كنا أطفالاً، لنطّلع على محتواها الثري، ولم يدُر في خلدي أنني سوف أكون يوماً ما أحد الكوادر الذين تضمهم هذه المؤسسة العريقة، التي تعلمت منها الكثير».

وأوضحت أن عيد «البيان» هذا العام يأتي في ظروف عالمية استثنائية، بسبب وباء كوفيد 19، ولكن الفرحة بهذه المناسبة، لا يمكن أن تمرّ دون الاحتفاء بها، فهي احتفاء بالإدارة والموظفين، الذين لهم كل الشكر والتقدير، على إخلاصهم وتفانيهم في العمل، الذي يصنع دائماً وأبداً إنجازات فارقة.

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