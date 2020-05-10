«أبوظبي للزراعة» تدعم جهود «الهلال» الإنسانية

المصدر: أبوظبي - البيان

شاركت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ممثلة ببرنامج الخدمة المجتمعية «عون»، بعدد من المشاريع الخيرية والإنسانية التي تنفذها هيئة الهلال الأحمر خلال شهر رمضان المبارك ضمن مبادرتها «من منازلكم تضيئون سماءهم»، ومبادرتها الخاصة بتوعية وتثقيف الجمهور في الأسواق والمرافق العامة بأهمية اتباع التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19) «لبيه يا وطن»، وذلك التزاماً منها بدعم الجهود الوطنية والمبادرات المجتمعية التي تستهدف رفع مستوى الحياة النوعية للمجتمع.

وتأتي مشاركة الهيئة في مبادرة «من منازلكم تضيئون سماءهم»، من خلال دعمها المادي لمشروعي المير الرمضاني وإفطار صائم، والتي تهدف من خلالهما هيئة الهلال الأحمر لتقديم العون لأكثر من مليون إنسان من الأسر المتعففة والفئات المعوزة والعمال داخل الدولة وخارجها، خلال شهر رمضان المبارك، كمساهمة منها لتعزيز جهود الهيئة في النهوض بجودة الحياة وتحسين ظروف المجتمع، وترسيخ نهج الإمارات الإنساني في تقديم المساعدات التنموية والإنسانية للمجتمعات المتضررة والأسر الفقيرة ومد يد العون للعالم أجمع.

كما شاركت الهيئة في مبادرة «لبيه يا وطن» التي أطلقتها هيئة الهلال الأحمر مطلع أبريل الجاري، دعماً لجهود الدولة في الحفاظ على صحة المجتمع وتعزيزاً للتدابير الاحترازية للوقاية من الفيروس، من خلال رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية.

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