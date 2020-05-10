شباب: دليل الاعتناء بكبار المواطنين يوثق العلاقات الأسرية

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

أبدى عدد من الشباب الإماراتي تفاعلاً كبيراً بما تضمنه الدليل الإرشادي للاعتناء بكبار المواطنين أثناء انتشار الأوبئة، والذي أصدرته المؤسسة الاتحادية للشباب بهدف توعيتهم بكيفية الاعتناء بكبار المواطنين خلال مواجهة فيروس كورونا المستجد، لافتين إلى أهمية ما تضمنه من معلومات خاصة ما يتعلق بتعريفهم وتثقيفهم بالتدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية والمحافظة على صحتهم، مؤكدين أن الدليل فرصة مثالية لتوثيق العلاقات الأسرية بشكل كبير خلال هذه الفترة.

معلومات دقيقة

وقال خليفة آل رحمة إنه دائم التطوع في كافة الفعاليات المجتمعية، خاصة التي تستهدف كبار المواطنين، نظراً لما يمثلونه لنا من قدوة وقيم، فضلاً عن أنهم يستحقون منا الكثير لكي نرد لهم الجميل، لافتاً إلى أن دليل الاعتناء بكبار المواطنين تضمن معلومات موثقة ودقيقة لكيفية الاعتناء بكبار المواطنين خلال مواجهة فيروس كورونا، وهي الفترة التي نحاول بقدر استطاعتنا أن نرشدهم ونوجههم فيها لكي يتجنبوا الإصابة بالفيروس، خاصة أنهم بحكم عمرهم المتقدم معرضون أكثر من غيرهم للأمراض. وذكر أنه حالياً يتطوع في فعاليات متنوعة تنظمها هيئة تنمية المجتمع في دبي وتستهدف كبار المواطنين وأنهم دائماً يرشدونهم ويعرفونهم بإجراءات الوقاية، وطرق التواصل مع كافة الجهات المعنية بخدمتهم لتقديم أي خدمة آنية يطلبونها، مشيراً إلى أن المعلومات الوقائية تأتي في مقدمة أولوياتهم، فضلاً عن معلومات الأدوات الطبية وكيفية استخدامها، والإرشادات البيئية، وهي كلها تدابير يوفرها الدليل وتساعدهم كثيراً في تنفيذ مهامهم بطريقة صحيحة ومفيدة.

رعاية خاصة

وقالت عائشة البناي إن كبار المواطنين يستحقون منا اهتماماً ورعاية خاصة جداً خلال هذه الفترة المهمة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن دليل كبار المواطنين يحتوي على معلومات متخصصة وموثقة كثيرة جداً، تقدم استفادة كبيرة لمن يريد الاطلاع عليها واتباعها.

ولفتت إلى أهمية الاستجابة من ناحية الشباب الإماراتي لما يحتويه الدليل والاطلاع عليه، وأنه من الضروري التعرف عليه، خاصة أنه يأتي كنوع من رد الجميل لهذه الشريحة المجتمعية الغالية على قلوبنا فهم بركة المجتمع، ومن واجبنا حمايتهم بما يتيسر لنا من معارف وعلوم وثقافة، تجعلنا قادرين على مساعدتهم وتوعيتهم بطريقة سهلة ومبسطة، وأنه إذا بادرنا جميعاً داخل عائلاتنا بتنفيذ نصائح دليل رعاية كبار المواطنين، فإننا سنقوم بعمل عظيم من خلال حمايتهم ومن ثم حماية مجتمعنا، وتقويض انتشار فيروس كورونا المستجد. وأكدت على جاهزية الشباب الإماراتي للقيام بذلك سواء داخل محيطنا العائلي أو من خلال الفعاليات التطوعية، مشيرة إلى أهمية التواصل بينهم وبين القنوات والفعاليات الشبابية للاستفادة والاطلاع على أي تنسيق بهذا الشأن، وهو ما ينعكس إيجاباً على مجتمعنا ومحيطنا العائلي.

علاقات أسرية

وترى روضة الملا أن الدليل الإرشادي للاعتناء بكبار المواطنين فرصة مثالية رائعة لتوثيق العلاقات الأسرية بشكل كبير خلال هذه الفترة، لأنه يوفر بيئة مهمة للتواصل بيننا كشباب مع كبار المواطنين في عائلاتنا خلال هذه الفترة، والتي نتواجد فيها بأوقات طويلة داخل منازلنا، ما يشكل فرصة ذهبية للتواصل معهم وتوعيتهم بقدر كبير بكيفية التعامل مع مستجدات فيروس كورونا وسبل الوقاية منه، وأنهم كشباب قادرون على القيام بذلك لآثاره الاجتماعية الإيجابية.

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