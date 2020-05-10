مبادرات «كهرباء دبي» للمعاملات اللاورقية تخفّض الانبعاثات وتوفّر الوقت والنفقات

المصدر: دبي - البيان

أسهمت مبادرات هيئة كهرباء ومياه دبي للمعاملات اللاورقية في خفض الانبعاثات الكربونية وتوفير الوقت والجهد والنفقات، وتوفر الهيئة جميع خدماتها على مدار الساعة عبر العديد من القنوات والمنصات الذكية وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة، وتسهم الهيئة بشكل فعال في الانتقال بدبي نحو ريادة المستقبل عبر إعادة صياغة المفاهيم التقليدية لآليات العمل لتتناسب مع التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم، وتعزيز مكانتها كحاضنة للإبداع ومنارة للابتكار، وفي مقدمة المدن التي لا تستشرف المستقبل فحسب، وإنما تصنعه.

وأكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن الهيئة قد قطعت شوطاً طويلاً في تحقيق التحول الرقمي، وحققت أخيراً نجاحاً جديداً حيث جاءت في المركز الأول على مستوى حكومة دبي في تنفيذ استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية، وذلك للمرة الثانية على التوالي، حيث بلغت نسبة استغناء الهيئة عن الأوراق 82% ضمن فئة الجهات الكبيرة، وهي الجهات التي تستخدم أكثر من 10 ملايين ورقة سنوياً.

مستقبل رقمي

وتعمل الهيئة على صناعة مستقبل رقمي جديد لإمارة دبي من خلال «ديوا الرقمية»، الذراع الرقمية للهيئة التي تعمل من خلالها على إعادة صياغة مفهوم المؤسسات الخدماتية وصنع مستقبل رقمي جديد لإمارة دبي عبر إحلال وتغيير النموذج التشغيلي للمؤسسات الخدماتية، والتحوّل إلى أول مؤسسة رقمية على مستوى العالم، بأنظمة ذاتية التحكم للطاقة المتجددة وتخزينها، مع التوسع في استعمال الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية.

المكتب الذكي

وأطلقت الهيئة تطبيقها المؤسسي «المكتب الذكي» الموجه لموظفيها عام 2015 وتعتبر من الجهات الأولى التي توفر تطبيقاً داخلياً يجمع مختلف الخدمات والإجراءات للموظفين. وقد شكل التطبيق نقلة نوعية في أسلوب تقديم الخدمات الذكية والرقمية كونه يتيح المرونة الكاملة للعمل عن بعد لموظفي الهيئة، نظراً للمميزات العديدة المتاحة من خلاله والتي تضمن سهولة وسرعة وكفاءة أداء مهام العمل اليومية من أي مكان وفي أي وقت.

ويمتاز تطبيق «المكتب الذكي» بالعديد من الخدمات التي تعزز وتثري تجربة الموظفين وكفاءتهم، فمن خلاله يمكن لهم إتمام عملية الموافقات الداخلية لضمان سير جميع إجراءات العمل على مدار الساعة، كالموافقات المتعلقة بطلبات العقود والمشتريات، وطلبات مقارنة الأسعار، وطلبات التسعير، وطلبات التدريب الإلكتروني والعديد غيرها. كما يمكنهم إتمام عملية تسجيل الحضور والانصراف بكل سهولة وراحة باستخدام نظام تحديد المواقع الجغرافية (GPS) لتحديد موقعهم عند الحضور والانصراف من جميع مكاتب الهيئة وفروعها. هذا إلى جانب بطاقة العمل التعريفية للموظفين، ودليل الموظف الذي يوفر القوانين والسياسات المعمول بها في الهيئة. وأتاحت الهيئة لأصحاب الهمم خدمة «أبشر» لتقديم الطلبات ومتابعتها دون عناء. ويشارك موظفو الهيئة في تطوير وتحسين التطبيق من خلال (طلب الخدمة) التي تتيح المشاركة في عملية التحسين.

وتشجيعاً للموظفين على المبادرة بطرح أفكارهم المبتكرة، يوفر المكتب الذكي منصة (أفكاري) والتي تمكنهم من تقديم أفكارهم من أي مكان وفي أي وقت إضافة إلى الاطلاع والتصويت على أفكار زملائهم. ويخصص التطبيق خدمات خاصة للإدارة العليا كلوحة التحكم التي تمكنهم من الاطلاع على أهم التقارير بشكل آن وفعال لاتخاذ القرارات اللازمة.

وتعمل الهيئة باستمرار على إضافة وتحديث الخدمات فيه لتتناسب مع احتياجات الموظفين بما في ذلك الموظفون من أصحاب الهمم لتواكب المتغيرات التي تطرأ على إجراءات وبيئة العمل، ما عزز الاعتماد عليه لتسهيل إنجاز الأعمال حيث يضم أكثر من 197 خدمة، وتم خلاله رقمنة أكثر من 70 إجراء، وبلغ عدد مستخدمي التطبيق 10 آلاف مستخدم حتى نهاية 2019، وأسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية بمقدار 15 طناً، وبلغت نسبة المعاملات المنجزة عبره 8.4 ملايين معاملة، إضافة إلى تحقيق وفورات للهيئة بلغت أكثر من 37 مليون درهم.

وكذلك تتيح بوابة (خدماتك) التي أطلقتها الهيئة للموظفين تقديم طلبات الدعم بكل سهولة ويسر عبر تطبيق المكتب الذكي.

المستند الذكي

ويتيح تطبيق المستند الذكي كتابة وتوثيق ومتابعة المستندات الرسمية وأخذ الموافقات اللازمة. وقد أسهمت خاصية الوصول إلى المستند الذكي عبر مختلف الأجهزة مثل الكمبيوترات والأجهزة اللوحية فضلاً عن الهواتف الذكية في تفادي انبعاث 84 طناً من ثاني أكسيد الكربون، كذلك أدى اعتماد هذه الخاصية في كافة المراسلات الداخلية والخارجية وأتمتة النماذج المتعلقة بإجراءات الهيئة إلى تجاوز عدد المستخدمين 4 آلاف موظف، وتقديم أكثر من 23 خدمة ما عزز من الجهود المستدامة للهيئة.

تجربة سلسة

يمنح تطبيق الهيئة الذكي المتعاملين تجربة سلسة وموحدة عند استخدامه، حيث يجمع ما بين السهولة والكفاءة في الاستخدام، ويتميز كذلك بدمجه واختصاره العديد من الخطوات المطلوبة في خطوة واحدة تثري تجربة المتعاملين، حيث يقدم التطبيق مفهوماً مبتكراً في طريقة عرضه للخدمات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز