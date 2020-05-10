«الفجيرة الخيرية» توزّع 150 ألف وجبة إفطار

المصدر: الفجيرة ـ البيان

وزّعت جمعية الفجيرة الخيرية 150 ألف وجبة إفطار صائم حتى منتصف شهر رمضان المبارك، بواقع عشرة آلاف وجبة يومياً، شملت مواقع سكن العمال والأسر المحتاجة في إمارة الفجيرة ودبا الفجيرة.

وأكد سعيد بن محمد الرقباني رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الخيرية حرص الجمعية على توفير وجبات الإفطار للفئات المحتاجة في المجتمع، ضمن مشروع «إفطار صائم» ليصل إجمالي ما سيتم توزيعه من وجبات الإفطار 300 ألف وجبة مع نهاية الشهر الكريم، لافتاً إلى دور الجمعية في نشر قيم التسامح وترسيخ معاني التكافل والتراحم والدور المجتمعي الذي تنفذه الجمعية في ظل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها دولة الإمارات لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ولفت إلى التزام الموظفين والمتطوعين في الجمعية بكافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية خلال توزيع وجبات الإفطار على الصائمين.

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