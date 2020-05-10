268 مشارك في مسابقة الذيد الرمضانية للقرآن الكريم

المصدر: الشارقة - البيان

بدأت أعمال تحكيم مسابقة الذيد الرمضانية للقرآن الكريم في دورتها الثالثة عشرة بعد أن تقدم 268 للمشاركة في فئاتها الثلاث والتي تجرى يومياً وعلى مدى ثلاثة أيام لاختيار أفضل قارئ.

وتوزع المشاركون في فئات المسابقة والتي تقام برؤية جديدة لتناسب الوضع الراهن في تنفيذ توجيهات قيادة الدولة في العمل عن بعد وتحقيق مبدأ التباعد الاجتماعي. وتقدم 108 مشاركين في الفئة الأولى للمسابقة وهي مخصصة للأعمار من 5 سنوات إلى 10. أما الفئة الثانية وهي من 11 سنة وحتى 15 سنة فقد تقدم للمشاركة بها 118 مشاركاً والفئة الثالثة هي من 16 وحتى 20 سنة وتقدم لها 42 مشاركاً.

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