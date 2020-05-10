قياس اللياقة الرقمية لموظفي الحكومة الاتحادية بـ«تطبيق ذكي»

المصدر: دبي - وام

أطلقت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، مبادرة جديدة لقياس مستوى اللياقة الرقمية لموظفي الحكومة الاتحادية وتقييم قدراتهم ومهاراتهم الرقمية والتكنولوجية مجاناً عبر تطبيق اللياقة الرقمية الذكي «DFA» وذلك بالتعاون مع شركة برايس ووتر هاوس كوبرز (PwC) العالمية.

وأكدت مريم الزرعوني مدير إدارة تخطيط الموارد البشرية في الهيئة أن مبادرة «اللياقة الرقمية» تأتي في إطار جهود الهيئة الرامية لمساعدة موظفي الحكومة الاتحادية على تطوير قدراتهم ومهاراتهم المعرفية، ومساعدتهم على معرفة مستواهم الرقمي، والاستعداد للعالم الرقمي والتكنولوجي بشكل أفضل.

وأوضحت أن تطبيق «DFA» يوفر إمكانية تقييم اللياقة الرقمية للمستخدمين وفهم قدراتهم الرقمية الحالية، وتطوير هذه القدرات من خلال مسار التعلم المخصص للمحتوى الرقمي القابل للتحديث والنمو، من خلال مساعدتهم على إعادة تقييم قدراتهم الرقمية أسبوعاً بعد أسبوع.

يذكر أن المواد التعليمية في التطبيق تصل إلى 300 مادة تعليمية، والتي تتكون من فئات رقمية متعددة، ستساعد الموظفين على تعزيز معرفتهم في الموضوعات التي تشكل مهاراتهم المعرفية، حيث سيكون التطبيق متاحاً لجميع موظفي الحكومة الاتحادية حتى 31 يوليو 2020، عبر بوابة التعلم الإلكتروني في الحكومة الاتحادية «المورد».

ودعت مريم الزرعوني موظفي الحكومة الاتحادية إلى الاستفادة من المزايا التي يقدمها تطبيق «اللياقة الرقمية»، والمتاح على المتاجر الإلكترونية، وموقع الهيئة الإلكتروني- منصة التعلم الإلكتروني «المورد»، موضحة أن التطبيق سيكون عاملاً محفزاً رئيسياً في رحلة التحول الرقمي للحكومة الاتحادية، والتي ستساعدنا جميعاً على البقاء على صلة بالعالم المتغير الذي نعيش فيه حالياً.

ولفتت إلى أن خطوات تفعيل تطبيق اللياقة الرقمية تبدأ بتحميل التطبيق من أحد المتاجر في الهواتف الذكية، ومن ثم إنشاء حساب وتنشيطه، انتهاء بعملية الاختبار والتقييم، ومن ثم يمكن للمستخدم الاطلاع على نتائجه، وتحديد خطة اللياقة التي تناسب احتياجاته، وأخيراً البدء في استخدام التطبيق لتعزيز المهارات المعرفية.

ونوهت بأن المبادرة تعد استمراراً لمبادرة التعلم الإلكتروني في الحكومة الاتحادية «المورد» www.al-mawrid.ae، التي أطلقتها الهيئة أواخر العام الماضي، لتشكل المنصة الأولى للتدريب والتعلم الإلكتروني بالنسبة لموظفي الحكومة الاتحادية، والمرجع الرئيس للوزارات والجهات الاتحادية الراغبة في تطوير قدرات مواردها البشرية، وتنميتها، وتعزيز كفاءتها، وذلك من خلال تنسيبها وإشراكها في البرامج التدريبية والمواد التعليمية المتجددة التي تقدمها منصة «المورد» للموظفين سواء كانت في المجالات التخصصية أو العامة.

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