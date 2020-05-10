«إسلامية دبي» تباشر بثّ سلسلة محاضرات عن بُعد

المصدر: دبي - البيان

باشرت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي بث سلسلة الدروس والمحاضرات الدينية عن بعد في ظل الظروف الاستثنائية الحالية ووفق الإجراءات الاحترازية خلال شهر رمضان المبارك، وبثت الدائرة أمس وأول من أمس محاضرتين عن بعد الأولى بعنوان «نسائم الرحمة» قدمها الواعظ يعقوب الهوتي، والثانية محاضرة بعنوان (واذكروا نعمة الله عليكم) للواعظ عمار بن طوق، وبثت الدائرة محاضراتها الساعة 9:30 عقب صلاة العشاء والتراويح عبر قناتها على اليوتيوب (@iacaddubai)، وتناول المحاضر يعقوب الهوتي نسائم الرحمة في شهر رمضان موضحاً مصادرها فشهر رمضان هو شهر الرحمات وشهر النسمات وشهر الخيرات وشهر البركات، وكيف لا وهو شهر الصيام فمن رحمات هذا الشهر هذه العبادة العظيمة وهي (الصوم) الركن الرابع من أركان الإسلام، منوهاً بأنه ولو تأملنا لوجدنا أن الأركان الخمسة للإسلام تجتمع كلها في هذا الشهر من صيام وقيام وزكاة الصدقة والبر والإحسان وعمرة في رمضان، فهناك عطايا عظيمة في هذا الشهر، والصوم هو العمل الذي يكافئ الله به العبد مباشرة، ومن نسمات الرحمة (فضائل الصوم) في هذا الشهر الفضيل وذكر منها غفران الذنوب، وعتق من النار، والصوم يشفع لصاحبة يوم القيامة، والصوم جنة وهو وقاية من الذنوب في الدنيا ووقاية من النار في الآخرة.

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