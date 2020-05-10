أكاديمية شرطة دبي تناقش مستقبل التعليم والتدريب عن بُعد

المصدر: دبي - البيان

نظمت أكاديمية شرطة دبي مجلسها الرمضاني الافتراضي الأول، بحضور العميد الأستاذ الدكتور محمد بطي الشامسي، نائب مدير الأكاديمية ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام ومرتب الأكاديمية.

وناقش المجلس الرؤية الاستشرافية لمستقبل التعليم والتدريب عن بعد عقب أزمة كورونا، حيث قام الحضور بإجراء عصف ذهني لوضع الأفكار والمقترحات في هذا الشأن، وكذلك متابعة شؤون الطلبة المرشحين ومرتب الأكاديمية العاملين في خط الدفاع الأول للوقوف على أحوالهم وتقديم الدعم اللازم لهم.

وتقدم العميد الدكتور غيث السويدي مدير الأكاديمية، بالشكر الجزيل لمعالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، رئيس مجلس إدارة الأكاديمية، على دعمه اللامحدود وتسخير كافة الإمكانات المادية والبشرية لتعزيز مسيرة التميز الأكاديمي، كما تقدم بالشكر للواء الأستاذ الدكتور محمد أحمد بن فهد، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، لمتابعته المستمرة لشؤون الأكاديمية على كافة الأصعدة، كما هنأ العقيد الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، عميد الأكاديمية، بمناسبة اعتماد المجلس العلمي ترقيته العلمية إلى درجة أستاذ في القانون الدولي العام، داعياً جميع أعضاء هيئة التدريس إلى أن يحذوا حذوه للحصول على أعلى الدرجات العلمية.

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