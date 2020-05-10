6 مراكز استشارات أسرية غير حكومية مرخّصة في الدولة

المصدر: دبي – نورا الأمير

كشفت وزارة تنمية المجتمع عن 6 مراكز للاستشارات غير حكومية مرخصة على مستوى الدولة لتقديم استشارات أسرية خارج نطاق عمل الوزارة، وهي: مركز تواصل للاستشارات الأسرية في أبوظبي، ومركز همسة للاستشارات الأسرية بدبي، ومركز كامبريدج للاستشارات الأسرية في رأس الخيمة، ومركز نور الأحلام للاستشارات الأسرية بالعين، إضافة إلى مركز كامبريدج للاستشارات الأسرية - فرع عجمان، ومركز lets talk.

وحدّدت الوزارة مجموعة شروط لاعتماد وترخيص مراكز الاستشارات الأسرية غير الحكومية، وهي أن يكون المتقدم بطلب الترخيص من مواطني دولة الإمارات والحاصلين على درجة البكالوريوس في التخصصات العلمية، كالتربية الخاصة، وعلم النفس، وإرشاد وصحة نفسية، وعلم اجتماع، وخدمة اجتماعية، أو أي من التخصصات الأسرية ذات العلاقة بالشأن الأسري، مرفقاً معها الوثائق والمستندات الرسمية ودراسة تكاليف المشروع، إضافة إلى رؤية ورسالة وأهداف المركز ونوع الخدمات المراد تقديمها والهدف منها والفئة المستهدفة.

ويجب على صاحب الطلب تقديم تصور عن تكلفة إنشاء المركز وموقع ومواصفات المكان الذي سيتم مزاولة النشاط فيه، ولائحة داخلية للمركز تنظم الشؤون المالية والإدارية، وإجراءات التعيين والتعاقد وإنهاء الخدمة، ونظام الأجور والرواتب وساعات العمل الأسبوعية وأيام العطل والإجازات، والمناهج والبرامج وأساليب التدريب التي يرغب المركز في اتباعها، والكادر الوظيفي ومؤهلاته العلمية والخبرات المناسبة للعمل في المجال المطلوب، مع رسوم الخدمات وكيفية تحصيلها.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز