«دار البر» تقدّم 660 ألف وجبة وطرد غذائي للعمال والمحتاجين

المصدر: دبي - البيان

قدمت جمعية دار البر أكثر من 660 ألف وجبة وطرد غذائي للعمال والمحتاجين خلال الأيام العشرة الأوائل من شهر رمضان المبارك وشمل توزيع الوجبات 110 مواقع جرى التوزيع في نطاقها في دبي وعجمان ورأس الخيمة وأم القيوين بالتعاون والتنسيق مع 13 مطعماً ومطبخاً شعبياً.

وأكد محمد سهيل المهيري عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الطوارئ والكوارث والأزمات في «دار البر»، أن المستفيدين من مشروع توزيع وجبات الإفطار على الصائمين هم شريحة العمال القاطنون في سكناتهم بالمناطق الصناعية والمهنية وسواها في الإمارات الأربع بجانب المحتاجين والأفراد.

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