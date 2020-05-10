«التوطين»: 5 فرق لمتابعة أوضاع المواطنين في القطاعات الاقتصادية

المصدر: أبوظبي ــ موفق محمد

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» تشكيلها 5 فرق عمل معنية بمتابعة أوضاع المواطنين العاملين في القطاعات الاقتصادية وذلك في إطار دعم عمل لجنة «دعم استقرار المواطنين في القطاع الخاص».

ونوهت إلى أنها أوكلت لفرق العمل الخمسة عدداً من المهام والتكليفات، أهمها المساهمة في الإشراف والرقابة على تطبيق إجراءات حماية وظائف المواطنين العاملين وحقوقهم وعدم الإخلال بها، كما تضمنت المهام المساهمة في تطوير مجموعة من حزم الدعم لضمان عمل المواطن في سوق العمل. وقالت الوزارة إنها بالتعاون مع الشركاء من الجهات الحكومية المنظمة لعمل القطاعات الاقتصادية في الدولة تم تشكيل 5 فرق عمل تستهدف المساهمة بمتابعة أوضاع المواطنين العاملين في قطاعات الطيران والاتصالات والتأمين والقطاعين المالي والعقاري.

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