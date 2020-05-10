معالم الإمارات تتزين بعلم الاتحاد الأوروبي احتفاءً بيوم أوروبا

المصدر: وام

تألقت معالم الإمارات البارزة بعلم الاتحاد الأوروبي مرفوقاً بعبارة "الاتحاد الأوروبي.. معاً أقوى"، وذلك احتفاء بيوم أوروبا الذي يوافق التاسع من مايو من كل عام ويحتفل بالسلام والوحدة في أوروبا.

وشملت المعالم برج خليفة ومبنى شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك".

وعبر كل من أندريا ماتيو فونتانا سفير الاتحاد الأوروبي لدى الدولة، وموظفو بعثة الاتحاد الأوروبي عن سعادتهم البالغة لرؤية برجي خليفة وأدنوك يُضاءان بالعلم الأوروبي كرمز للصداقة.

وأعربوا في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات عن امتنانهم للبادرة الودية التي قامت بها دولة الإمارات العربية المتحدة، لا سيما خلال هذه الأوقات غير المسبوقة التي لا يمكن للجميع فيها الالتقاء والاحتفال معاً.

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