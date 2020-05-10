بلدية أبوظبي تطلق مبادرة «كسوة عيد»

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت بلدية مدينة أبوظبي التابعة لدائرة البلديات والنقل، بالتعاون والتنسيق مع هيئة الهلال الأحمر، مبادرة «كسوة عيد» تحت شعار «من منازلكم تضيئون سماءهم»، المخصص ريعها للأيتام والأسر المتعففة، وذلك من خلال قنوات البلدية الداخلية وحساباتها عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي للتبرع عن بُعد.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز التعاون بين البلدية والشركاء الاستراتيجيين بشأن تنفيذ مبادرات مجتمعية تساهم في إسعاد أفراد المجتمع، وتقديم العون للأيتام والأسر المتعففة، بالإضافة إلى تزكية روح التكافل الاجتماعي في نفوس موظفي البلدية.

ويتم تلقي تبرعات موظفي البلدية وأفراد المجتمع «عن بُعد» عبر الرسائل النصية القصيرة والموقع الإلكتروني (الحساب البنكي) من خلال الرابط التالي: https://www.emiratesrc.ae/Ramadan-Municipality عقب اتباع بعض الخطوات البسيطة لإتمام عملية التبرع، حيث يمكن للجميع التبرع وفقاً لإمكانياته ورغباته وبأي مبلغ يشاء، سواء كان مبلغاً بسيطاً أو كبيراً. جدير بالذكر أن المبادرة التي أطلقتها البلدية سوف تستمر طوال شهر رمضان المبارك في تلقي تبرعات موظفي البلدية وأفراد المجتمع عبر الموقع المخصص لها، حيث يتم تحويل التبرعات بشكل آلي إلى حسابات هيئة الهلال الأحمر ليتم تخصيصها لكسوة العيد للأيتام والأسر المتعففة.

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