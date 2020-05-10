«ورشة حكومة دبي» تشارك في حملة «مدينتك تناديك»

المصدر: دبي - البيان

أكّدت «ورشة حكومة دبي» مشاركة عدد من موظفيها في الحملة التطوعية «مدينتك تناديك»، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، للتطوع عبر تطبيق «يوم لدبي» بهدف إتاحة المجال أمام كافة أفراد المجتمع للمشاركة في عدد من الأنشطة التطوعية كل في مجال خبراته ومعارفه، وتأتي الخطوة انطلاقاً من التزام الورشة مسؤولياتها المجتمعية والإنسانية والوطنية، وإيماناً منها بأهمية تعزيز العمل التطوعي بما يصب في خدمة مجتمع الإمارات.

وقال فهد الرئيسي، المدير التنفيذي لـ«ورشة حكومة دبي»: «تولي الورشة أهمية قصوى للعمل الاجتماعي والمساهمات الإنسانية، والتي تعزز الوحدة والتكاتف بين مختلف أفراد المجتمع، وتشرفنا المشاركة في حملة مدينتك تناديك التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، تجسيداً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بنشر وتعزيز قيم العمل التطوعي كواجب إنساني ووطني ونتطلع، من خلال هذه الخطوة، إلى المساهمة في نشر ثقافة التطوع بين أوساط موظفينا ليكونوا جزءاً من الجهود الحثيثة لخدمة المجتمع، وخاصة في ظل الأزمة الحالية التي يعيشها العالم نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد».

وأشار إلى أن الورشة لطالما كانت سباقة في استجابتها للمبادرات التطوعية التي تخدم الدولة والمجتمع، وذلك انطلاقاً من واجبها الإنساني كمؤسسة حكومية رائدة، مشدداً على أهمية الوقوف جنباً إلى جنب مع فرق العمل وجنود الواجب الذين يواجهون فيروس كورونا ويعملون ضمن الخطوط الأولى للدفاع عن إمارة دبي وسكانها.

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