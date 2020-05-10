جمارك دبي تطلق جهازين للتعقيم في بيئة العمل

المصدر: دبي - البيان

أطلقت جمارك دبي ممثلة في إدارة الشؤون الإدارية مبادرتين مبتكرتين للتعقيم في بيئة العمل، وذلك حفاظاً على سلامة الموظفين، وهما جهاز (محطة الأمان) Safe Station، وجهاز (مُعقم الهاتف المحمول)، حيث يعمل الجهازان بتقينه عالية لمواجهة انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

ويأتي إطلاق تلك المبادرات في إطار سعي جمارك دبي لتحقيق أعلى درجات أمن وسلامة أفراد المجتمع وحمايتهم من أي مخاطر قد يتعرضون لها، ودعماً لتوجهات القيادة الحكيمة التي تضع نصب أعينها أمن وأمان الفرد والمجتمع.

ويحقق جهاز (محطة الأمان) سلامة عالية للموظفين، حيث إنه مزود بالعديد من الإمكانيات والوظائف المتعددة منها كاميرات حرارية والتي تعمل تلقائياً بإصدار إنذار تنبيهي في حالة اكتشاف درجة حرارة مرتفعة لمستخدم الجهاز وذلك لسرعة احتواء الموقف، وأخذ الحيطة والحذر، هذا ويحتوي الجهاز أيضاً على أقنعة واقية ومعقمات أتوماتيكية لليدين وشاشة ذكية تعرض معلومات توعوية للموظفين للتوعية بالإجراءات الاحترازية التي يجب اتباعها وإرشادات السلامة، هذا بالإضافة إلى أن الجهاز مزود بعجلات لسهولة تحريكه ونقله من مكان إلى آخر، وذلك حفاظاً على سلامة الموظفين في أماكن عملهم.

فيما وفرت الدائرة أيضاً 200 جهاز لتعقيم أجهزة الهواتف المحمولة، لكافة الإدارات والأقسام والمراكز الجمركية التابعة لها، وذلك بهدف سلامة وحماية الموظفين من خطر انتقال الفيروسات، إذ يعمل الجهاز بخاصية الأشعة الفوق بنفسجية (UV) للقضاء على البكتيريا والجراثيم والفيروسات في غضون 5 دقائق.

وقالت المهندسة خولة السليس مديرة إدارة الشؤون الإدارية في جمارك دبي: إن الدائرة تحرص على تنفيذ إجراءات احترازية وعاجلة لضمان صحة وسلامة الموظفين من خلال تسخير التكنولوجيا للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في بيئة العمل سواء كانت في مجال الأمن والسلامة أو المجالات الأخرى، لدعم الجهود المبذولة للتخفيف من تبعات فيروس «كورونا» المستجد كوفيد 19، مشيرة إلى أن جمارك دبي تتواجد بشكل فعال ومؤثر لدعم جهود القيادة الرشيدة ومساعيها المستمرة لحماية كافة أفراد المجتمع في دولة الإمارات.

وأكدت السليس أن الدائرة تجعل في صدارة أولويتها توفير بيئة عمل صحية وتسخر كافة الإمكانات والمساهمة مع الجهات المعنية بالدولة في سبيل الحفاظ على أمن المجتمع.

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