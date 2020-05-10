تعاون بين «البنية التحتية» و«هيريوت وات»

المصدر: دبي - وام

وقعت وزارة تطوير البنية التحتية مذكرة تفاهم مع جامعة هيريوت وات بدبي، تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجانبين، لوضع برنامج ونهج واضح، يساعد في تدريب الجيل القادم من مهندسي الوزارة في دولة الإمارات، والتعاون لعقد وحضور المؤتمرات والملتقيات المهنية المشتركة.

وشهد معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية توقيع مذكرة التفاهم «عن بعد»، عبر تقنية الاتصال المرئي من قبل المهندس حسن محمد جمعة المنصوري وكيل الوزارة، والدكتور عمار كاكا رئيس الحرم الجامعي نائب مدير جامعة «هيريوت وات» بدبي، بحضور المهندسة نادية مسلم النقبي الوكيلة المساعدة لقطاع الخدمات المساندة بالوزارة.

وأكد معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي أهمية هذه المذكرة في تعزيز آفاق التعاون مع إحدى الجامعات العالمية المتميزة وتبادل أفضل الخبرات والممارسات والتجارب في المجالات الهندسية وتنمية وتطوير رأس المال البشري في الوزارة، الأمر الذي من شأنه تعزيز الريادة العالمية لدولة الإمارات في مجالات البنية التحتية وترجمة رؤيتها 2021 إلى حقيقة ماثلة.

وقال معاليه: إن المذكرة تجسد سعي وزارة تطوير البنية التحتية إلى التعاون مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية المحلية والإقليمية والعالمية، بما يخدم توجهاتها ورؤيتها المستقبلية وبالأخص كون اختصاصات الوزارة والبرامج الأكاديمية والأعمال المنوطة بها ذات ارتباط وثيق بالعديد من البرامج التي توفرها الجامعة.

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