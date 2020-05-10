6 إجراءات لـ«الاستلام الابتدائي عن بُعد» للمشاريع السكنية

المصدر: دبي ـ أحمد يحيى

أوضح المهندس أحمد العوضي، مدير إدارة المتابعة الهندسية في برنامج الشيخ زايد للإسكان، لــ«البيان»: «أن البرنامج اعتمد تطبيق نظام «الاستلام الابتدائي عن بُعد» للمشاريع السكنية الفردية لضمان استمرارية العمل وتقديم الخدمات للمواطنين بما يلبي تطلعاتهم ويحقق سعادتهم، وذلك ضمن 6 إجراءات، وتأتي هذه الخطوة ضمن حزمة من القرارات لمواجهة انتشار فيروس كورونا «كوفيد 19»، وعدم التأثير سلباً على الخدمات الإسكانية لكل شرائح المتعاملين من أفراد وشركات مقاولات ومكاتب استشارية.

وأضاف: «إن نظام «الاستلام الابتدائي عن بُعد» للمشاريع السكنية الفردية، يتضمن 6 إجراءات تشمل تقديم طلب استلام ابتدائي إلكترونياً، وتحديد موعد الزيارة مع الاستشاري، وزيارة المسكن عن بُعد وتصوير فيديو عبر الوسائط التقنية المخصصة لذلك، وصولاً إلى التأكد من استيفاء متطلبات الاستلام، وفي حال وجود نواقص لا تمنع الاستلام فإنه يتم توفير رسالة موقعة من المالك، فيما يكون آخر إجراء هو التواصل مع المالك لتأكيد الاستلام وإرسال المحضر لإيميل الاستشاري.

وقال: «إن الخدمة أصبح بالإمكان معها استلام المساكن ابتدائياً من المقاولين، ومتابعة الالتزام بجميع متطلبات تنفيذ المشروع من خلال المتابعة عن بعد واعتماد الاستلام، مشيراً إلى أن برنامج الشيخ زايد للإسكان ملتزم بدعم الاقتصاد الوطني من خلال ضمان استمرار تنفيذ المشاريع السكنية الفردية، خاصة أنه يتابع 10 آلاف مشروع سكني فردي للمواطنين قيد التنفيذ خلال هذه الفترة».

خدمات مستمرة

وأشار إلى إن الظروف الاستثنائية الحالية من انتشار فيروس «كورونا» تتطلب مثل هذه القرارات والمحفزات والتي عملوا عليها في برنامج زايد للإسكان الذي يؤمن بدوره في ضمان استمرارية خدماته وأعماله، وعدم تعطيله بما يؤثر سلباً على المستفيدين من خدمات البرنامج، خاصة أن الإسكان من الضروريات التي تلامس احتياجات المواطنين بشدة، ولذلك جاءت أهمية مثل هذه الخطوات والإجراءات للمحافظة على الاستقرار السكني للأسرة المواطنة.

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