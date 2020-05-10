95.9 % سعادة الأطفال مع أسرهم في عجمان

المصدر: عجمان- وام

أنجز مركز عجمان للإحصاء والتنافسية دراسة سعادة الطفل للعام الثاني على التوالي، والتي استهدفت 2400 طفل من الفئة العمرية التي تتراوح بين 9 إلى 13 عاماً في إمارة عجمان، خلال شهر فبراير الماضي.وقد رصدت الدراسة أن سعادة الأطفال بحياتهم بلغت 90.5%، بينما وصلت سعادتهم مع أسرهم (العائلة) إلى 95.9%، في حين بلغت سعادة الأطفال بالأشياء التي يمتلكونها 89.7% وبطريقة قضاء أوقاتهم 89.8% وبمظهرهم 94.7%، وسعادتهم بصحتهم 95.2%، وبأصدقائهم 92.9%، وبالمنزل الذي يسكنون به 91.8%، وبالمدرسة 84.8%، وغيرها من المؤشرات.

كما توفر دراسة سعادة الطفل تحليلاً لمدى تأثير هذه العناصر وارتباطها بمستوى الرفاه العام، ومدى التباين في الشعور بالسعادة بين الأطفال الذكور والإناث، وكذلك بالنسبة لعمر الطفل. وأشارت د. هاجر الحبيشي المديرة التنفيذية لمركز عجمان للإحصاء والتنافسية إلى أنه تم الانتهاء من العمل الميداني، ومقابلات الأطفال خلال شهر فبراير الماضي، من خلال فريق العمل في الحدائق العامة ومراكز التسوق الرئيسية والمدارس في الإمارة، والذين تم تدريبهم على كيفية التعامل مع الأطفال في هذه المرحلة العمرية.

وأوضحت أن دراسة سعادة الطفل تسعى للتعرف على مدى شعور الأطفال بالسعادة ورضاهم عن حياتهم وقياس مستوى الرفاه العام ومؤشر الطفولة الجيدة، حيث تقدم الدراسة فهماً معمقاً للعناصر المهمة المؤثرة على شعور الأطفال بالسعادة مثل الأسرة والأصدقاء والصحة والمدرسة وغيرها. وأضافت أن القيادة الرشيدة تحرص على رعاية الطفولة، وتهتم برفع المكانة الفكرية والاجتماعية للطفل، إلى جانب العناية بصحته وتهيئة مناخ اجتماعي وثقافي هادف .

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