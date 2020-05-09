حمدان بن محمد يهنئ البيان بعيدها الأربعين

المصدر: البيان الإلكتروني

بمناسبة مرور أربعين عاماً على صدور صحيفة البيان، هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، صحيفة البيان، مثنيا سموه على دورها الفاعل، وتمسكها بالثوابت، ومجاراتها للعصر، وخوضها سباق التافسية بكل مهنية.

وأشاد سموه بجودة المحتوى الذي تقدمه صحيفة البيان، وسرعة أدائها، واهتمامها بقضايا الوطن، ونشر رسالته الإنسانية.

وكتب سموه على حسابه على موقع "تويتر": "إعلامنا اليوم مصدر فخر بجودة المضمون وسرعة الأداء، والدفاع عن الوطن وقضاياه ونشر رسالته الإنسانية.. 40 عاماً و"البيان" تتمسك بالثوابت وتجاري العصر.. وتخوض سباق التنافسية في الصحافة التقليدية والإعلام الجديد بمهنية".

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