محمد بن راشد يهنئ "البيان" بعيدها الأربعين

المصدر: البيان الإلكتروني

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، صحيفة "البيان" بذكرى صدورها الأربعين، مثنياً سموه على أدائها لمهمتها المنوطة بها، والثقة التي نالتها من المواطن والمسؤول.

وقال سموه في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : "أربعة عقود على تأسيس "البيان".. أدت مهمتها وواجباتها بامتياز.. نالت ثقة المواطن والمسؤول معاً.. فكانت شريكا.. كل التوفيق لقيادة "البيان" وأسرتها ونتوقع منكم الثبات على المثابرة والمبادرة لتكون دوما صوت الوطن والحقيقة".

أربعة عقود على تأسيس "البيان".. أدت مهمتها وواجباتها بامتياز.. نالت ثقة المواطن والمسؤول معاً.. فكانت شريكا.. كل التوفيق لقيادة "البيان" وأسرتها ونتوقع منكم الثبات على المثابرة والمبادرة لتكون دوما صوت الوطن والحقيقة. pic.twitter.com/sKnn8iBcbR — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) May 9, 2020

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