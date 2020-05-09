خبر مفرح.. الإمارات تسجل أعلى معدل للمتعافين من كورونا بشفاء 458 حالة

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت الدكتورة آمنة الضحاك، المتحدث الرسمي عن حكومة الإمارات خلال الإحاطة الإعلامية اليوم عن مستجدات الحالات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد والإجراءات الاحترازية في الدولة، تسجيل 458 حالة شفاء جديدة، وبذلك ترتفع حالات الشفاء المسجلة في الدولة إلى 4,295 حالة.

وقالت الدكتورة إننا نشهد اليوم تسجيل أعلى عدد للمتعافين في الدولة، حيث تقدر نسبة حالات الشفاء بما يقارب 25% من إجمالي حالات الإصابة المسجلة في الدولة. مشيرة إلى ان جهود جنودنا من أطباء وممرضين ومسعفين تتواصل، ونرى نتائجها ولله الحمد في تزايد حالات الشفاء، وتزايد واتساع فحوصات كوفيد-19 اليومية على مستوى الدولة، حيث تم إجراء 33,153 فحص جديد.

كما أعلنت الضحاك تسجيل 624 إصابة جديدة بفيروس كورونا، تم عزلها جميعًا وتخضع للرعاية الطبية اللازمة، وبذلك يصل إجمالي الإصابات المسجلة في الدولة إلى 17,417 حالة. ووفاة 11 شخص من جنسيات مختلفة من المصابين بفيروس كورونا المستجد، ونتيجة مضاعفات ارتبطت بأمراض مزمنة، وبذلك يصل إجمالي الوفيات في الدولة إلى 185 شخص.

وأشارت إلى ان إجمالي عدد الحالات التي ما زالت تتلقى العلاج هي 12,937 حالة من جنسيات مختلفة، وتمنت الضحاك الشفاء العاجل للجميع.

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