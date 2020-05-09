مباشر .. إحاطة إعلامية لحكومة الإمارات

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت الدكتورة آمنة الضحاك، المتحدث الرسمي عن حكومة الإمارات خلال الإحاطة الإعلامية اليوم عن مستجدات الحالات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد والإجراءات الاحترازية في الدولة، تسجيل 458 حالة شفاء جديدة، وبذلك ترتفع حالات الشفاء المسجلة في الدولة إلى 4,295 حالة.

وقالت الدكتورة إننا نشهد اليوم تسجيل أعلى عدد للمتعافين في الدولة، حيث تقدر نسبة حالات الشفاء بما يقارب 25% من إجمالي حالات الإصابة المسجلة في الدولة. مشيرة إلى ان جهود جنودنا من أطباء وممرضين ومسعفين تتواصل، ونرى نتائجها ولله الحمد في تزايد حالات الشفاء، وتزايد واتساع فحوصات كوفيد-19 اليومية على مستوى الدولة، حيث تم إجراء 33,153 فحص جديد.

كما أعلنت الضحاك تسجيل 624 إصابة جديدة بفيروس كورونا، تم عزلها جميعًا وتخضع للرعاية الطبية اللازمة، وبذلك يصل إجمالي الإصابات المسجلة في الدولة إلى 17,417 حالة. ووفاة 11 شخص من جنسيات مختلفة من المصابين بفيروس كورونا المستجد، ونتيجة مضاعفات ارتبطت بأمراض مزمنة، وبذلك يصل إجمالي الوفيات في الدولة إلى 185 شخص.

وأشارت إلى ان إجمالي عدد الحالات التي ما زالت تتلقى العلاج 12,937 حالة من جنسيات مختلفة، نتمنى الشفاء العاجل للجميع.

قال الدكتور علوي الشيخ علي، عضو مجلس علماء الإمارات والمتحدث الرسمي عن قطاع العلوم المتقدمة، خلال مشاركته في الإحاطة الإعلامية اليوم إنه في بداية شهر يناير من هذا العام، نشر الباحثون في الصين أول تسلسل جيني لفيروس كورونا المستجد لمريض من مدينة ووهان، حيث تعد هذه السلالة هي السلالة الأصلية للفيروس، وهو التسلسل المرجعي للفيروس.

وتابع قائلاً: "بناءً على دراسة تم نشرها قبل أسبوعين، تم تحديد ثلاث سلالات رئيسية لفيروس كورونا المستجد، حيث تعرف السلاسة الرئيسية بالسلالة A، بالإضافة إلى وجود سلالتين مستمدتين منها وهي السلالة B و C، ونعلن اليوم وبعد أقل من 3 أسابيع من إعلان أول تسلسل جيني في الإمارات عن تسجيل نتائج رئيسية لـ 49 مريض مصاب بكوفيد19، وبما فيها تسجيل تسلسل جيني كامل لـ25 مريض من الحالات الأولى في الإمارات. حيث أظهرت نتائج التسلسل الجيني لـ 24 مريض من أصل 25 ضمن الدراسة أنها تعود للسلالة B من فيروس كورونا المستجد، ومعظمهم من القادمين من دول أوروبية.

وقال د. علوي إن الدراسة أظهرت وجود حالة واحدة فقط من أصل 25 حالة من السلالة A من فيروس كورونا المستجد في الدولة، وكانت لزائرة قادمة من مدينة ووهان الصينية. و 88٪ من الحالات الأولى في الدولة كانت بدون أعراض، أو ظهرت عليهم أعراض خفيفة.

موضحاً ان الدراسة كشفت وجود 70 طفرة جينية في هذه السلالات، 17 منها لم يتم ذكرها في التسلسلات الجينية عالمياً، حيث ساهمت الدولة من خلال الدراسة وتوفير هذه المعلومات في فهم أكبر لفيروس كورونا المستجد.

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