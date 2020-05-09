رفع الطاقة الاستيعابية في المستشفى الميداني لاستيعاب 2000 مريض يوميا

المصدر: أبوظبي ـ البيان:

اعتمد أطباء الإمارات زيادة ورفع الطاقة التشغيلية لمستشفى الامارات الميداني لتستوعب علاج 100 مريض من المصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد ـ 19» واستيعاب 2000 مريض مخالط يوميا في الوحدات المتحركة للمستشفى المتنقل.

وتم زيادة الطاقة الاستيعابية والتشغيلية للمستشفى الميداني المتنقل والافتراضي في محطته الحالية في إمارة عجمان بعد نجاح أطباء الإمارات في 8 أسابيع الماضية منذ تأسيسه في شهر مارس الماضي من تقديم خدمات تشخيصية وعلاجية ووقائية وتوعوية للآلاف، اضافة الى تقديم برامج متخصصة لبناء القدرات الكوادر الطبية في مجال مكافحة فيروس مرض كورونا لزيادة جاهزيتها للاستجابة في الجهود الوطنية لمجابهة انتشار المرض والسيطرة عليه من خلال شراكة استراتيجية بين مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة.

ويتم تقديم خدمات تشخيصية من اجراءات المسح الحراري والفيروسي اضافة الى خدمات التطبيب عن بعد للمئات يوميا في المستشفى الافتراضي في نموذج مبتكر وغير مسبوق للعمل الطبي التخصصي التطوعي انسجاما مع توجيهات القيادة الحكيمة بتفعيل الشراكة بين القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية لتبني مبادرات مبتكرة واستكمالا لمبادرات زايد العطاء والتي استطاعت تقديم حلول مبتكرة في مجال العمل التطبي التخصصي ساهم بكشل فعال في استقطاب وتأهيل وتمكين الشباب في خدمة المجتمع محليا في بادرة لرد الجميل وعالميا تحت شعار على خطى زايد استفاد منها الملايين في شتى بقاع العالم في الـ 20 سنة الماضية تحت اطار تطوعي ومظلة انسانية بغض النظر عن اللون أو الجنس أو العرق أو الديانة.



وأكد حمد تريم مدير منطقة عجمان الطبية أن أطباء الإمارات قدموا نموذج يفتخر به في مجال التطوع الطبي التخصصي وادارة العيادات المتحركة والمستشفيات الميدانية التطوعية في بادرة تعد الاولى من نوعها محليا ودوليا ساهمت بشكل فعال في الجهود الحكومية الرامية للمجابهة الامراض الوبائية انسجاما مع توجيهات القيادة الرشيدة بحشد كافة الإمكانات الممكنة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) والحد من انتشاره وفي اطار توجيه صاحب السموالشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بتمكين أطباء الامارات في خدمة المجتمع ورد الجميل للوطن.

من جانبه، أكد الدكتور عادل الشامري الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء رئيس إمارات العطاء رئيس أطباء الامارات أن القيادات الإماراتية التطوعية الشابة من المتطوعين في برنامج أطباء الإمارات حرصوا علي المشاركة الميدانية في خطوط الدفاع الأولى في مكافحة فيروس كورونا بأفكار مبتكرة ومبادرات غير مسبوقة والتي ابرزها تدشين تدشين أول وأكبر مستشفي ميداني متنقل في إمارة عجمان وتأسيس أول مركز متنقل للمسح الفيروسي وتبني برنامج مبتكر للتدريب الطبي عن بعد واطلاق أول مستشفى افتراضي في العالم لعلاج مرضى فيروس كورونا في مبادرات تحسب لأطباء الامارات في مجال العمل الطبي التخصصي التطوعي وفي بادرة لرد الجميل للوطن وفي إطار حملة «لا تشلون هم» وفي رسالة شكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الذي مكن أطباء الإمارات من الحصول على أكبر المؤهلات العالمية ومكنهم من المشاركة الفعالة في التنمية الصحية المستدامة محليا والعمل الانساني التخصصي الطبي على مستوى العالم.

من جهته، نوَّه سلطان الخيال الأمين العام لمؤسسة بيت الشارقة الخيري حرصه على دعم أطباء الإمارات وتوفير كل الاحتياجات الفنية لتمكيهم من تقديم أفضل الخدمات التشخيصية والعلاجية والوقائية لمختلف فئات المجتمع وتمكينهم من رد الجميل للوطن من خلال ايجاد بيئة خصبة للتطوع التخصصي مشيرا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد نقلة نوعية في مجال التطوع الطبي التخصصي من خلال نقل خبرات أطباء الإمارات من أبناء زايد الخير والعطاء وتجاربهم الميداني لمختلف دول العالم للحد من انتشار مرض فيروس كورونا.

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