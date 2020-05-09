بلدية الشارقة تستأنف العمل في عيادة الصحة العامة و فروعها وفق تدابير احترازية

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت بلدية مدينة الشارقة عن استئناف العمل في عيادة الصحة العامة بكافة فروعها ابتداءً من غد ، وفق مجموعة من الضوابط والإجراءات التي تُعزّز جهودها الوقائية في الحماية من فيروس كورونا مع توفير خدماتها المتميزة لجمهور المتعاملين ، حيث قامت البلدية في وقت سابق بإيقاف العمل في العيادة و فروعها تماشياً مع جهود الدولة وتوجهات إمارة الشارقــــــــــــــة في مكافحة جائحة كورونا، حيث سيتم استقبال المراجعين من الأحد إلى الخميس من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية ظهراً.

تدابير



و أكد ثابت الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة أنه سيتم استئناف العمل في عيادة الصحة العامة بكافة فروعها ابتداءً من اليوم، مع الأخذ بعين الاعتبار اتخاذ جميع التدابير الوقائية والاحترازية لتوفير بيئة صحية مناسبة للعاملين والمتعاملين، هذا وسيتم استئناف الخدمات المقدّمة بشكل ممنهج مدروس استناداً على خطة وُضعت بحرص تام وبما يكفل استمرارية العمل وعودة الخدمات تدريجيّاً وبشكل كامل، حيث سيتم البدء أولاً بتقديم خدمات الفحص الطبي لإصدار البطاقات الصحة المهنية و تجديدها للعاملين في المنشآت الخاضعة لإشراف و متابعة أقسام التفتيش بإدارة الصحة العامة ، و لا سيما أن صحة العاملين و سلامتهم في تلك المنشآت مطلب أساسي مع ما يقدمونه من خدمات للجمهور.

مخارج

من جانبها أوضحت الشيخة شذا المعلا مساعد المدير العام لقطاع الصحة العامة والمختبرات المركزية أنه سيتم استئناف العمل وفق تدابير وإجراءات وقائية تضمنت اقتصار خدمات الفحص الطبي بشكل مبدئي على إصدار و تجديد بطاقات الصحة المهنية، وسيتم تحديد المداخل ووضع بوابات تعقيم خارجية عندها، كما و سيتم تحديد مخارج العيادات وبما يحقق التباعد الآمن والمطلوب بين المراجعي، مع وضع كاميرات حرارية و أجهزة كافية للتعقيم، ووضع الضوابط التي تضمن وجود مسافة أمان كافية بين كل مراجع وآخر، وتثبيت حواجز زجاجية بين الموظفين والمتعاملين، وتوفير معدات الحماية الشخصية للكوادر الطبية التي تتعامل مع المراجعين، وتقليص نسبة الموظفين المتواجدين في مكان العمل إلى 30% من إجمالي العاملين في العيادة، و سيتم إلزام المراجعين بارتداء الكمامات والقفازات، وتوفير ممر للتعقيم يمر من خلاله جميع المراجعين قبل الدخول للعيادة.

تعقيم

وأشارت إلى أنه سيتم عمل تعقيم يومي للعيادة بكافة فروعها في منطقة الناصرية والمنطقة الحرة بالحمرية والمنطقة الحرة بمطار الشارقة الدولي والمنطقة الصناعية الرابعة، بعد انتهاء ساعات الدوام الرسمي اليومي ، فالبلدية حريصة كلّ الحرص على تنفيذ أعمال التعقيم والتطهير لجميع مبانيها ومراكزها ضمن جهودها المستمرة في توفير بيئة عمل مناسبة للعاملين و المتعاملين.

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